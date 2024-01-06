Рік, який визначить долю людства? Що кажуть візіонери та прогнозисти про 2024-й

Нові тренди, нові конфлікти, ключові інтриги прийдешнього року

Перед початком нового року традиційно у соцмережах гуляють «святково-тривожні» меми, їхній сенс – люди у страху очікують настання 1 січня, хвилюються, аби прийдешній рік не став важчим за попередній. Така «традиція» жартувати цілком обґрунтована. Починаючи з 2020-го, який приніс пандемію коронавірусної хвороби (а вакцини тоді, нагадаємо, ще не було), кожен наступний рік приносив ще більше катаклізмів і трагедій.

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Очікування від приходу 2024-го теж тривожні. Опитування читачів «Главкома» підтверджує це.

Приводів для побоювань чимало: починаючи від непередбачуваних результатів доленосних для усього світу виборів у Сполучених Штатах, закінчуючи наслідками інтеграції штучного інтелекту у бізнесові та соціальні процеси багатьох країн.

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«Главком» зібрав передбачення західних аналітиків щодо тенденцій і можливих подій, які визначатимуть життя планети у наступному році.

Чи закінчиться війна в Україні

На жаль, усі джерела як в Україні, так і поза її межами, сходяться на тому, що попереду у українців ще як мінімум рік із повітряними тривогами та втратами.

«Завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього», – заявив президент Володимир Зеленеський в інтерв’ю журналістам Fox News та The Sun.

На початку листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс ів нтерв’ю AР заявив, що Росія не змогла швидко перемогти, і зараз намагається грати на виснаження. За його словами, у зв'язку з цим країни ЄС і НАТО повинні готуватися до тривалої війни в Україні і й надалі усіляко підтримувати Київ. Тоді з Шольцом погодився і генсек НАТО Єнс Столтенберг. «Ми повинні бути готові до тривалого шляху. Війни за своєю природою непередбачувані», – сказав Столтенберг і також запевнив у подальшій допомозі Україні.

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У західних ЗМІ також з'являються різні прогнози, за якими війна триватиме ще кілька років.

«Західні чиновники все частіше вважають, що війна в Україні може затягнутися ще на п'ять років. При цьому ні Росія, ні Україна не готові поступитися, але й не здатні вийти з глухого кута», – писав The Economist, щоправда, не називав прізвища своїх джерел.

Світ: нові конфлікти

Америці, яка впродовж останніх років була зосереджена на суперництві з Китаєм, що зростає, довелося відкалібрувати свої зовнішньополітичні погляди через війну спершу в Україні, а потім і в Газі, зазначає Том Стендейдж, редактор The World Аhead (проєкту видання The Economist).

Заморожені конфлікти то тут, то там оживають, локальні холодні війни розпалюються. Світ готується до нових конфліктів тепер, коли «однополярний вектор» Америки закінчився. Зокрема, Венесуела готова от-от піти війною на Гаяну.

Найбільше лякає напруженість навколо Тайваню: Китай робить одну за одною небезпечні заяви. Америка продовжує обмежувати доступ Китаю до передових технологій, тому риторика «нової холодної війни» стає більш жорсткою.

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Політика: острах перемоги Трампа

У 2024 році відбудеться понад 70 виборів у країнах, де проживає близько 4,2 млрд людей. Водночас це не обов'язково означає зростання демократії: багато виборів не будуть ані вільними, ані чесними, йдеться у прогнозі Тома Стендейджа у The Economist.

Найважливіше голосування у світі відбуватиметься у Сполучених Штатах. Шанси у Дональда Трампа, одіозного експрезидента США знову сісти у крісло експерти оцінюють як один до трьох. Нині багато залежить від десятків тисяч виборців, які ще вагаються.

Наслідки результатів виборів стануть глобальними – наразі їх важко переоцінити, у першу чергу для України. Адже Трамп – противник допомоги Україні у війні з Росією, він – симпатик Путіна. Нагадаємо, нещодавно син колишнього президента США Дональд Трамп-молодший розкритикував зовнішню політику США щодо України і заявив, що «Україна вже програла війну з Росією».

До слова, перемоги Трампа побоюються не лише в Україні, а й у Європі загалом. За словами кількох європейських дипломатів, вони дуже переймаються, що Трамп просто розвалить НАТО і таким чином завдасть нищівного удару по системі безпеки у Європі. Загалом, якщо переможе Трамп, він провадитиме свою ізоляціоністську політику, фактично кине напризволяще і Україну, і Тайвань, і Ізраїль. І біда станеться не лише для цих країн, а й для світу в цілому: впевнено піднімуть голову диктатури і значно поширять свій вплив у світі.

Разом із тим, жоден аналітик не дає однозначних прогнозів щодо перемоги того чи іншого кандидата.

Ще одні вибори пройдуть у РФ, проте їхня доля фактично вирішена.

Доля Путіна залежить більше від американських виборців, ніж від російських

The New York Times пише: «Трамп чітко дав зрозуміти, що він бачить НАТО лише як чорну діру, через яку європейці витягують американські ресурси. І цієї думки Трамп дотримується вже понад два десятиліття. Уже ставши президентом, він неодноразово погрожував виходом США з альянсу, якщо Європа не збільшить свої видатки на оборону. У новій передвиборчій кампанії, що зараз набирає обертів, Трамп поки що дуже мало говорив про свої наміри. Однак його офіційний передвиборчий вебсайт містить наступне речення: «Ми повинні завершити процес, який ми розпочали за моєї адміністрації, фундаментально переоцінивши мету та місію НАТО».

Прогноз від Saxo, який видається фантастикою: Роберт Ф. Кеннеді-молодший може перемогти на президентських виборах у США 2024 році!

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«У 2024 році на виборах президента США вперше в історії США переможе кандидат від третьої партії Роберт Кеннеді-молодший. Його популістська платформа проти демократів, що розпалюють війну, і проти корпоративних еліт резонує як серед незадоволених традиційних демократів, так і серед прихильників Трампа. На тлі невдоволення Байденом і Трампом, Роберт Ф. Кеннеді-молодший бачить, що його підтримка в опитуваннях зростає», – пише Saxo.

Щорічні прогнози від Saxo – щорічна традиція, ставитися до них можна по-різному. Financial Times називає їх «чимось близьким до «Чорного дзеркала».

Saxo – данська інвестиційна група, що пропонує не лише класичні банківські послуги, а й можливість маржинальної торгівлі широким спектром фінансових інструментів: валютою, акціями, облігаціями, контрактами на різницю, ф'ючерсами, опціонами та іншими деривативами, а також надає послуги з довірчого управління. Роберт Френсіс Кеннеді-молодший – американський адвокат і радіоведучий, відомий як екологічний активіст. Роберт Кеннеді – член сім'ї Кеннеді, син Роберта Френсіса Кеннеді та племінник президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді. Чорне дзеркало – британський науково-фантастичний телесеріал-антологія, який має похмуру атмосферу та в сатиричній формі демонструє сучасне суспільство й антиутопічні наслідки розвитку технологій.

Енергетика: нова географія

Перехід до «зеленої» енергії створює нові енергетичні наддержави і перекроює світову карту енергоресурсів. Літій, мідь і нікель отримують набагато більше значення, тоді як вагомість на енергетичній арені регіонів, які постачають нафту і газ, падає. Тим часом серед виборців наростає «зелена хвиля», – її представники вважають кліматичну політику змовою еліти проти простих людей, підкреслює Том Стендейдж.

Попри те, що європейці визнають серйозність екологічних проблем, останні тенденції свідчать про велике роздратування від прагнення великих держав (Німеччини, зокрема) розповсюдити правило «чистого нуля» поза межі виробництва електроенергії на такі сфери, як транспорт чи переоблаштування будинків. Причина роздратування: висока вартість «зелених» технологій. Приміром, вартість електромобіля вища за вартість машини з бензиновим чи дизельним двигуном (за мов аналогічних чи схожих технічних характеристик, класу автівки). «Зелена хвиля» стала важливим політичним чинником: саме занепокоєння щодо закону про поступову відмову від опалення нафтою та газом призвело до глибокого конфлікту всередині правлячої коаліції Німеччини.

Економіка: невизначеність

Західні економіки показали кращі результати, ніж очікувалося, у 2023 році, але ще не вийшли з кризи, і процентні ставки, які залишатимуться високими, будуть болючими як для компаній, так і для споживачів, навіть якщо рецесії вдасться уникнути. Китай може впасти в дефляцію, каже Том Стендейдж.

Штучний інтелект: дедалі ближчий до людей

Бізнес впроваджує штучний інтелект, технічні фахівці продовжують його вдосконалювати. Дебати щодо найкращого підходу щодо етичного (та навіть законного) використання штучного інтелекту посиляться. Продовжать з'являтися несподівані способи використання і зловживання ШІ. Багато занепокоєння викликає вплив ШІ на кількість робочих місць та потенціал втручання у вибори, зауважує Ден Швабель, письменник та автор The New York Times.

Бізнес: робочий тиждень стане коротшим

Швабель робить ще один прогноз: роботодавці продовжать експериментувати зі скороченням робочого тижня. У 2024 році цей підхід набере обертів, оскільки працівники продовжуватимуть боротися з виснаженням і загальним поганим станом здоров’я. Згідно з одним дослідженням, 20% роботодавців у США вже запровадили чотириденний робочий тиждень, а ще 41% планують запровадити чотириденний тиждень, принаймні на пробній основі. До слова, ця тенденція може поширитися і на Європу.

До цього часу дослідження показали лише позитивні результати для компаній і співробітників. Наприклад, випробування 4 Day Week Global мав приголомшливий успіх: працівники повідомили про менше виснаження, покращення здоров’я та більше задоволення від роботи. Варто зазначити, що саме прогрес у штучному інтелекті може прискорити впровадження скороченого робочого тижня наступного року, оскільки все більше компаній дозволяють своїм співробітникам використовувати ШІ для виконання робочих завдань.

Туризм: води, ще води

Головною тенденцією у туристичній галузі стане прагнення… охолодитися. Понад 56% опитаних сервісом Booking кажуть, що через підвищення температури поблизу дому вони проведуть свою відпустку не у спогляданні пам’яток та історичних місцин, а просто поближче до води.

«Очікується зростанням популярності водних подорожей, які рятують від спеки і допомагають людям змити свої турботи. Три чверті (75%) згодні з тим, що близькість до води миттєво допомагає їм відчути себе більш розслабленими, а більше третини (36%) зацікавлені у відпустці, орієнтованій на воду, у 2024 році», – пише Booking і прогнозує сплеск популярності турів з йогою на воді, звуковими ваннами і сніговими медитаціями, а також бум на льодолікування, поселення у підводні готелі.

Звукова ванна – практика, під час якої люди «занурюються» в певну звукову частоту, тобто слухають певні звуки: «співочі чаші», гонги тощо. Звукотерапевти стверджують, що цілющу силу звуку укладено в «чарівній частоті 432 герц». Заняття веде звуковий терапевт, який або складає список розслабляючих треків, або відтворює потрібні звуки за допомогою інструментів.

Індивідуальна медицина

У 2024 році охорона здоров’я стане більш персоналізованою, ніж будь-коли. Завдяки прогресу в генетиці та штучному інтелекті лікарі зможуть пристосовувати лікування та ліки до саме до генетичного рівня кожного пацієнта. Це означає значне скорочення побічних ефектів і підвищення ефективності лікування. Такий персоналізований підхід змінить наше уявлення про медицину та охорону здоров’я, пише MobiHealthNews.

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Поява розумних міст

Уявіть собі місто, яке не тільки розуміє ваші потреби, але й передбачає їх. У 2024 році концепція «розумних міст» перетвориться з модного слова на реальність. У таких розвинених державах, як ОАЕ, з’являться міські райони, оснащені датчиками та аналітикою на основі штучного інтелекту, щоб оптимізувати все, від транспортного потоку до споживання енергії, пише International Data Corporation. Власне, перші кроки до цього вже робляться: у Дубаї проектують ціле «розумне містечко» під куполом: максимально інноваційний район, заповнений магазинами, хмарочосами, ресторанами, медичними закладами та загалом усією необхідною для життя інфраструктурою. Для Дубаїв це не просто забаганка: таким чимон влада намагається вирішити проблему спаду туристичної активності у найбільш спекотні місяці. Купол над районом закриватиметься, і всередині туристи зможуть насолоджуватися усіма благами міста без страждань від спеки, адже система кондиціонування та вентиляції буде ювелірно виконана.

Віртуальна реальність: новий рубіж розваг

Віртуальна реальність безпрецедентною мірою захопить світ розваг у 2024 році, прогнозує видання Mpost. Уявіть: ви можете потрапити у свій улюблений фільм, взаємодіяти з героями або навіть змінити сюжетну лінію. Віртуальна реальність запропонує втечу у фантастичні світи, причому ці технології стануть більш доступними у 2024-му, а ще за деякий час «віртуальні забавки» стануть максимально розповсюдженою популярною «іграшкою».

Наталія Сокирчук, «Главком»