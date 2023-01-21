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Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Підсумки «Рамштайну»: на що вказує номенклатура постачань

glavcom.ua
Збройні сили можуть отримати багато військової техніки наступальної дії
фото з відкритих джерел

Російська Федерація чітко усвідомлює наслідки від західної зброї

За підсумками сьогоднішньої зустрічі країн-партнерів України в рамках «Рамштайну» українські Збройні сили можуть отримати багато військової техніки наступальної дії. Від бронетехніки до літаків.

Судячи по реакції російської сторони, нам слід очікувати кардинальних зрушень. Зокрема, у Медведєва – відверта істерика.

Тобто, мовиться про те, що Російська Федерація чітко усвідомлює наслідки «Рамштайну» у першу чергу в моменті постачання нам і бронетехніки, і засобів ураження з дальністю понад ста кілометрів.

Власне, вже напередодні зустрічі стало зрозумілим, що питання передачі бронетехніки (як колісної, так і танків) вирішено декількома країнами. Причому називається загальна її кількість – більше 500. Прецедент Великою Британією створений. Не випадково напередодні «Рамштайну» була заява польської сторони про те, що вони готові на передачу бронетехніки нам в односторонньому порядку.

Наразі за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, на зустрічі у форматі «Рамштайн» західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2. Утім він дав зрозуміти, що Німеччина готується до того, щоб бути готовою якнайшвидше поставити танки Leopard 2 у разі ухвалення рішення на користь постачання.

Варто зазначити, що вражає сама номенклатура техніки яку передадуть для потреб ЗСУ: БМП Bradley, колісні французські танки, танки «Челенджери 2». «Петриотів», яких буде три як мінімум.

Крім того міністр оборони Німеччини анонсував весняний пакет військової допомоги Україні на суму понад 1 млрд євро. За його словами, у пакет увійдуть 40 бойових машин піхоти Marder, 7 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, додаткові керовані ракети до ЗРК Iris-T та ще один зенітно-ракетний комплекс Iris-T.

Водночас зауважу, що основним питанням іноземної військово-технічної підтримки є те, що вона не зменшується, незважаючи на весь галас і «червоні лінії» росіян.

Нагадаю, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав збільшити постачання зброї для України. За його словами, зараз відбувається поворотний момент повномасштабної російської агресії.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд, яка перебуває з візитом у Києві, повідомила, що її країна надасть Україні 200 броньованих машин Senator. Такі авто обладнані найкращими технологіями.

Німеччина та США домовилися передати Україні додаткову військову допомогу, що включає бойові броньовані машини M2 Bradley та другу зенітно-ракетну батарею Patriot.

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Теги: росія Німеччина міністр машини Україна Єнс Столтенберг танки

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