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Чому Захід не надає достатньо зброї для України: відповідь польського генерала

Олександра Садова
glavcom.ua
Чому Захід не надає достатньо зброї для України: відповідь польського генерала
фото з відкритих джерел

«Це схоже на те, коли лікар дає хворому лише кілька крапель ліків замість повноцінного лікування»

 

Україна отримує недостатньо військової допомоги від міжнародних партнерів. Підтримки має бути в рази більше. Таку думку висловив польський генерал Вальдемар Скшипчак в інтерв'ю BBC.

Польський генерал зауважив, що Україна має право бити ракетами углиб РФ по скупченнях ворожих військ, які готуються до наступу. Натомість ЗСУ не можуть цього робити, бо не мають відповідної зброї.

«Це схоже на те, коли лікар дає хворому лише кілька крапель ліків замість повноцінного лікування. Її має бути в рази більше. Так, українська армія не може зараз виконувати глибокі ракетні удари по скупченню російських військ у РФ. Це удари на 300 й більше кілометрів углиб російської території. На мою думку, Україна має право виконувати такі удари по всіх скупченнях російських військ, що готуються до наступу. У такий спосіб можна зірвати приготування до наступу на українську територію. Але ЗСУ не можуть завдати цих ударів, бо не мають відповідної зброї – далекобійних ракет. Їх Україні потрібно надати», – сказав Скшипчак.

Вальдемар Скшипчак переконаний, що Україні якнайшвидше потрібно передати більше танків, бронетехніки та далекобійних ракетних систем, що стріляють на 300 й більше кілометрів. Адже, на думку військового експерта, є висока ймовірність нового наступу Росії в найближчі два-три місяці. Тож якщо союзники не будуть надавати більше озброєння, українцям буде важко витримати ці атаки.

«Приміром, західні політики дискують про танки - надати танки Leopard 2 чи щось інше? Навіщо це все? Треба просто дати. Західні політики й дипломати припустилися багатьох помилок. І їхня ціна – це та велика небезпека, в якій нині перебуває Україна. Якщо вони хочуть приборкати Путіна й допомогти Україні, то, на мою думку, як військового, Захід має робити більше», – вважає генерал.

Військовий експерт зазначив, що Україні так складно переконати західних партнерів збільшувати поставки зброї через політичні ігри. Але Скшипчак не розуміє, як світові лідери можуть говорити із Путіним.

«Це є наслідком політичних ігор, на мою думку. Президент Франції Макрон дзвонив Путіну й намагався знайти якийсь компроміс. Сподівався, що той може вивести війська з України. Німецький канцлер Шольц зідзвонювався з російським президентом та навіть зустрічався, дискутував. Путін – це злочинець та вбивця. Його армія вбиває українців. Про що можна домовлятися з такою людиною?» – каже польський генерал.

Скшипчак додав: «Навіщо втрачати час на дискусії? В України немає цього часу. Політики здобувають собі політичний капітал, обнімаючись із Зеленським. Українська армія потребує конкретної допомоги».

Військовий експерт наголосив, що якщо нинішньої допомоги Україні не вистачить, щоб відбити новий можливий наступ, то світ «втратить Україну».

«Якщо так станеться, то ми втратимо Україну. А від неї сьогодні залежить, по суті, доля світу та, зокрема, доля частини Європи. Весь цивілізований світ вболіває за перемогу України. Ми не можемо дозволити собі втратити Україну. Сподіваюсь, що й політики на Заході це повністю усвідомили. Маємо все зробити, щоб Україна не програла, а Путін не виграв у цій війні», – переконаний Скшипчак.

Нагадаємо, польський генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. 

Скшипчак зазначив, що після того, як росіяни програли битви навесні та влітку, вони вивели та накопичили свої війська в районі Брянська, Курська та Воронежа. Починаючи з жовтня, вони відновлювали там свої сили та проводять для цього велику мобілізацію. Й хоча вона в них доволі хаотична, вони мають резерв з 1,2 млн осіб. З них 300 тис. мобілізованих проходять відповідну підготовку та тренування. Велика частина цих сил зараз зосереджена саме в районі Воронежа, Курська, Брянська.

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Теги: росія зброя Європа військова техніка Україна

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