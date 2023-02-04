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Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Вибухи в Ірані: чи вплине атака на завод дронів на хід війни в Україні

glavcom.ua
У ніч на 29 січня пролунали вибухи на стратегічних об'єктах Ірану
фото з відкритих джерел

Наразі декілька країн розглядає програму з виробництва БПЛА Іраном як загрозу власному існуванню

Днями на військовому заводі з виробництва БПЛА в Ірані пролунав сильний вибух. Крім того в місті Шахід-Салімі спалахнув  завод із виробництва моторних масел. За інформацією іранської сторони, причиною вибухів могла стати атака дронів Ізраїлю та США. У Міністерстві оборони Ірану вже заявили, що  атака безпілотників на підприємство в Ісфахані начебто  була невдалою.

Зауважу, що це не перший удар по підприємствах з виробництва БПЛА «Shahed». Раніше, у липні 2022 року, армія оборони Ізраїлю, завдала ракетно-бомбових ударів по заводах з виробництва БПЛА, які були розташовані на території Сирії в районі Дамаску.

Примітно, що внаслідок ізраїльського авіаудару було вбито троє осіб несирійської національності і двоє представників ліванської шиїтської ісламістської організації «Хезболла» .

Саме ці підприємства пов'язували з постачанням БПЛА російській федерації. Контроль  над підприємством з боку проіранського угрупування «Хезболла» дозволяв Ірану певним чином нівелювати звинувачення у свою адресу щодо постачання БПЛА росії. Саме постачання БПЛА   відбувалося через сирійський порт Тартус силами РФ. Це був основний канал постачання.

Наразі декілька країн розглядає програму з виробництва БПЛА Іраном як загрозу власному існуванню. Це не лише Україна, а й, у першу чергу, Ізраїль.

Ізраїль розглядає виробництво та подальше безконтрольне постачання дронів Іраном як елемент загрози національній безпеці. Водночас  зауважу, що оскільки безпілотники є «зброєю терористів», їх могли запустити не лише регулярні війська, а й терористичні угрупування.

Стверджувати, що це був завданий удар саме ізраїльською стороною наразі немає доказової бази, яка б давала 100% впевненості. Іранські безпілотники використовувалися як засоби ураження і проти інших країн Перської затоки. Тому декілька країн Перської затоки та Близького Сходу зацікавлені у нейтралізації виробництва безпілотників. Крім того, країни Заходу зацікавлені в нейтралізації виробництва БПЛА на території цієї країни. Все тому, що їх собівартість близько 20-30 тисяч доларів, а засоби протидії коштують значно дорожче. Руйнівний ефект від використання БПЛА досить масштабний, навіть враховуючи технічну недосконалість іранських безпілотників.

Чи вплине атака на іранський завод з виробництва дронів на постачання цих засобів ураження росії для війни проти України? Так. Наразі можемо констатувати той факт, що кількість використання безпілотників проти критичних об'єктів української інфраструктури знизилася. Це пов'язано і з дипломатичними та економічними зусиллями провідних країн світу.

Та кількість, яка наразі використовується окупантами, не йде у порівняння з першими масованими ударами з використанням БПЛА. Можемо припустити, що безпілотники, які постачалися іранською стороною, у РФ закінчуються. Я не виключаю подальших постачань, проте це залежатиме від кількості і, головне, позиції країн Заходу.  В першу чергу, держави Ізраїль.

Варто зауважити, що використання росією іранських дронів проти України не впливає суттєво на хід війни, оскільки українські сили ППО навчилися ефективно їм протидіяти.

Ті перші повідомлення, що це буде кардинальна зміна війни, ледь не «вундерваффе» російської федерації, яка змусить українську сторону капітулювати, не підтвердилися. Наразі збивається до 90% БПЛА. Наразі є засоби ППО, плюс підтримка західних партнерів, яка дозволила створити алгоритм протидії таким загрозам.

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Теги: Іран Україна завод армія Ізраїль вибух

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