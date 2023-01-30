Білий дім про військові дії США проти Ірану: «Всі варіанти на столі»

Іран мав шанс повернутися до міжнародної ядерної угоди, але відкинув його

Влада США не виключає військових дій проти Ірану, щоби не допустити отримання країною ядерної зброї. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Welt.

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Під час поїздки на Близький Схід Блінкен заявив журналістам, що «всі варіанти залишаються на столі» у питанні щодо недопущення ядерного озброєння Ірану.

На уточнююче запитання, чи йдеться про «військовий варіант», держсекретар повторив: «Всі варіанти на столі».

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При цьому Блінкен наголосив, що надає перевагу дипломатичному шляху.

«Іран мав шанс повернутися до міжнародної ядерної угоди, але відкинув його», – додав він.

Нагадаємо, на початку листопада президент США Джо Байден заявив, що так звана ядерна угода, укладена з Іраном у 2015 році, нині мертва, але Вашингтон не буде офіційно про це оголошувати.

До слова, Сполучені Штати Америки заявили, що не брали участі у вчорашніх нічних ударах по Ірану, під час яких було пошкоджено об'єкти військової інфраструктури та промисловості.

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Як відомо, у ніч на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах.

29 січня в іранському місті Мехабад пролунала нов серія нових вибухів.