Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім про військові дії США проти Ірану: «Всі варіанти на столі»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Білий дім про військові дії США проти Ірану: «Всі варіанти на столі»
Держсекретар США Ентоні Блінкен надає перевагу дипломатичному шляху вирішенню питань з Іраном
фото з відкритих джерел

Іран мав шанс повернутися до міжнародної ядерної угоди, але відкинув його

Влада США не виключає військових дій проти Ірану, щоби не допустити отримання країною ядерної зброї. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Welt.

Під час поїздки на Близький Схід Блінкен заявив журналістам, що «всі варіанти залишаються на столі» у питанні щодо недопущення ядерного озброєння Ірану.

На уточнююче запитання, чи йдеться про «військовий варіант», держсекретар повторив: «Всі варіанти на столі».

При цьому Блінкен наголосив, що надає перевагу дипломатичному шляху.

«Іран мав шанс повернутися до міжнародної ядерної угоди, але відкинув його», – додав він.

Нагадаємо, на початку листопада президент США Джо Байден заявив, що так звана ядерна угода, укладена з Іраном у 2015 році, нині мертва, але Вашингтон не буде офіційно про це оголошувати.

До слова, Сполучені Штати Америки заявили, що не брали участі у вчорашніх нічних ударах по Ірану, під час яких було пошкоджено об'єкти військової інфраструктури та промисловості.

Як відомо, у ніч на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах.

29 січня в іранському місті Мехабад пролунала нов серія нових вибухів.

 

Теги: ядерна зброя США Іран

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони
Міноборони Ірану заявило про «невдалу» атаку дронів на завод
Вчора, 12:38
Пенс готовий співпрацювати зі слідством
У будинку колишнього віцепрезидента США знайдено секретні документи
25 сiчня, 07:44
Подоляк вважає, що Росія розпочне з Україною реальні переговори щодо своєї відповідальності за злочини й компенсації за вбивства та руйнування
Банкова пророкує поразку і розпад Росії
25 сiчня, 17:47
США зробили заяву про передачу Abrams Україні
США зробили заяву про передачу Abrams Україні
26 сiчня, 19:46
Доставка Abrams в Україну може розтягнутися на місяці
Доставка Abrams в Україну може розтягнутися на місяці
26 сiчня, 22:35
Вікторія Нуланд впевнена, що механізм з’явиться до літа
Недовго чекати: міжнародний трибунал для Росії може з’явитися за кілька місяців
27 сiчня, 02:28
У Сомалі вбито одного з ватажків ІДІЛ
У Сомалі вбито одного з ватажків ІДІЛ
27 сiчня, 08:20
Ізраїль допомагає Україні «поза кадром»
Ізраїль допомагає Україні «поза кадром»
Вчора, 05:26
Вибухи прогриміли на військових об'єктах Ірану
«Іран має ворогів у регіоні»: ЗСУ назвали причини нічної атаки
Вчора, 12:39

Політика

Україна має подолати Путіна. НАТО звернулося до Південної Кореї із проханням
Україна має подолати Путіна. НАТО звернулося до Південної Кореї із проханням
Білий дім про військові дії США проти Ірану: «Всі варіанти на столі»
Білий дім про військові дії США проти Ірану: «Всі варіанти на столі»
Нічні удари по Ірану: стало відомо, чи причетні до цього США
Нічні удари по Ірану: стало відомо, чи причетні до цього США
Путін – Джонсону: Я не хочу робити тобі боляче, але ракета зробить це за хвилину
Путін – Джонсону: Я не хочу робити тобі боляче, але ракета зробить це за хвилину
Експосадовець НАТО про танкову коаліцію: «Це поганий день для Кремля»
Експосадовець НАТО про танкову коаліцію: «Це поганий день для Кремля»
Окупанти обстріляли житловий будинок у центрі Харкова: є потерпілі
Окупанти обстріляли житловий будинок у центрі Харкова: є потерпілі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Армія окупантів виставить проти танків Leopard своїх роботів (фото)
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Екскомандир полку «Азов» розповів, як втрата Соледара вплине на ситуацію в зоні боїв
7385
Стало відомо, куди Микола Тищенко вирушив після Таїланду
6692
Результат атаки на іранський завод із виробництва «Шахедів» показали на фото із космосу
6451
Чому в Україні досі працює російський бізнес? Блогер назвав відповідального

Новини

Як зволікання Заходу з наданням Україні озброєння вплинуло на хід війни: оцінка ISW
Сьогодні, 06:41
Нові санкції України проти Росії та масована атака на військові об’єкти Ірану: головне за ніч
Вчора, 07:28
Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
27 сiчня, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
27 сiчня, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
27 сiчня, 15:21

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту