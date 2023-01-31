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Підсанкційні Іран і Росія заявили про створення свого аналога SWIFT

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Підсанкційні Іран і Росія заявили про створення свого аналога SWIFT
Зв'язки між РФ та Іраном міцнішають
фото з відкритих джерел

Москва та Тегеран встановили прямі канали зв'язку між російськими та іранськими банками

Росія та Іран продовжили зусилля щодо поглиблення економічних зв'язків. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, іранські державні ЗМІ повідомили, що 29 січня Іран і Росія встановили прямі канали фінансового зв'язку між іранськими банками та понад 800 російськими банками.

Заступник голови центрального банку Ірану Мохсен Карамі оголосив, що іранські та російські банки підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо обміну фінансовими повідомленнями, який набуває чинності негайно. Карамі додав, що іранські банки за кордоном також включені в меморандум про взаєморозуміння та зможуть обмінюватися стандартними банківськими повідомленнями з російськими банками. 

Іранські офіційні особи та пов’язані з державою ЗМІ представили меморандум про взаєморозуміння як засіб обійти західні санкції проти Ірану та Росії та порівняли систему обміну повідомленнями зі SWIFT, що є найбільшою у світі системою обміну фінансовими повідомленнями.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла України після реакції радника глави Офісу президента Михайла Подоляка на вибухи в місті Ісфаган.  Іранський чиновник вимагав від уряду України офіційних і невідкладних пояснень щодо цього. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на вибухи в Ірані, заявивши, що війна «виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам».

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на виклик посла і заявив, що наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші.

Теги: Іран росія банк економіка

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