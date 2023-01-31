Ізраїль не дасть Ірану отримати ядерну зброю

Офіційний Єрусалим сподівається, що США підтримає позицію Ізраїлю

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяху під час пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Єрусалимі заявив про наміри максимально перешкоджати Ірану в його прагненні отримати ядерну зброю та засоби її доставки. Про це пише Укрінформ.

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«Це залишається без змін. Але очевидно, той факт, що ми і Сполучені Штати працюємо разом, також є важливим для цієї мети», – зазначив Беньямін Нетаньяху.

Він назвав «дуже хорошою» дискусію щодо формування спільної політики аби запобігти небезпеці.

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Прем'єр Ізраїлю також підкреслив, що світ став свідком варварства режиму в Тегерані, в тому числі стосовно власного народу, а також «експорту агресії» Іраном за межі своїх кордонів і регіону Близького Сходу.

«Тому існує спільний консенсус, що цей режим не повинен отримати ядерної зброї», - додав глава ізраїльського уряду.

Нагадаємо, що у неділю, 29 січня, в кількох іранських містах пролунали вибухи. Представник Пентагону заявив, що жодні військові сили США не були залучені до ударів по Ірану, але відмовився від подальших коментарів.

Про те, що офіційні особи США вказують на роль Ізраїлю у нападі, вперше повідомила Wall Street Journal із посиланням на кілька неназваних джерел.