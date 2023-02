Танці серед вулиці. Влада Ірану засудила молоду пару до 10 років (відео)

Зазначається, що Астіяж Хагігі та її наречений Амір-Мохаммад Ахмаді, яким трохи більш як 20 років, були затримані правоохоронцями на початку листопада 2022 року. Напередодні вони опублікували у соцмережах відео, на якому пара танцювала на тлі Башти Азаді (Свободи) у Тегерані. На кадрах видно, що дівчина танцює без хіджабу, що суперечить дрескоду для жінок у цій країні. Про це повідомляє новинний канал Al Arabiya.





Iran: A 21-y-o couple have been sentenced to 10 years in jail each for dancing at the foot of Tehran's Azadi (Freedom) Tower, sources close to them tell @nimnia11. Regime is handing out heavy sentences to anyone defying its strict rules. #آستیاژ_حقیقی #امیرمحمد_احمدی #مهسا_امینی pic.twitter.com/F0ahwzJhA1