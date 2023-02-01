Головна Київ Новини
search button user button menu button

Танці серед вулиці. Влада Ірану засудила молоду пару до 10 років (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Танці серед вулиці. Влада Ірану засудила молоду пару до 10 років (відео)
фото: скріншот відео

Дівчину та її нареченого звинуватили у «поширенні пороку», а також у спробі «підриву національної безпеки»

Зазначається, що Астіяж Хагігі та її наречений Амір-Мохаммад Ахмаді, яким трохи більш як 20 років, були затримані правоохоронцями на початку листопада 2022 року. Напередодні вони опублікували у соцмережах відео, на якому пара танцювала на тлі Башти Азаді (Свободи) у Тегерані. На кадрах видно, що дівчина танцює без хіджабу, що суперечить дрескоду для жінок у цій країні. Про це повідомляє новинний канал Al Arabiya.


Крім покарання у вигляді позбавлення волі, молода пара отримала також заборону на використання інтернету та виїзд за межі країни строком на два роки. Вказується, що дівчині та її хлопцю на суді також було відмовлено у наданні адвоката. Цю ситуацію влада Ірану поки ніяк не прокоментувала.

Нагадаємо, що раніше в Ірані спалахнули протести через смерть дівчини після арешту поліцією. Мешканка Ірану Махси Аміні померла після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Ця подія викликала хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни. Протести в Ірані перейшли у гарячу фазу. Поліція повсюдно використовала вогнепальну зброю, що, проте, не лише не втихомирює маніфестантів, а лише збільшило кількість людей, що виходять на вулиці проти влади аятол.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Танці серед вулиці. Влада Ірану засудила молоду пару до 10 років (відео)
Танці серед вулиці. Влада Ірану засудила молоду пару до 10 років (відео)
Гендиректор Yasno пояснив, яким будинкам у столиці відключають світло
Гендиректор Yasno пояснив, яким будинкам у столиці відключають світло
Офіс омбудсмана перевірив клініку Міноборони: є порушення
Офіс омбудсмана перевірив клініку Міноборони: є порушення
У приміщеннях «Київводоканалу» проходять обшуки
У приміщеннях «Київводоканалу» проходять обшуки
Пішохідному мосту з Оболонської набережної бути: Кличко розповів деталі
Пішохідному мосту з Оболонської набережної бути: Кличко розповів деталі
Київ отримав генератори, які забезпечать водопостачання столиці у разі обстрілів (відео)
Київ отримав генератори, які забезпечать водопостачання столиці у разі обстрілів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Тищенко пішов війною проти Арахамії
14K
Ще одна країна відмовилася постачати боєприпаси Україні
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6381
У Росії зростає ймовірність військового перевороту – колишній спічрайтер Путіна
5925
Куди ділись біолабораторії з України? Росія оголосила першу «перемогу» у війні з США
5673
У небі над Європою було зафіксовано таємний літак, що вилетів з України

Новини

Зловживань немає: у Світовому банку продовжать підтримувати Україну
Вчора, 22:55
Російські пропагандисти погрожують світу ядерною війною
30 сiчня, 23:15
Захід допоможе Україні снарядами, дипломатичний скандал з Іраном. Головне за 30 січня
30 сiчня, 22:25
Знову у центрі скандалу. Президент Хорватії розповів про майбутнє Криму
30 сiчня, 21:40
Європейські фермери поскаржились на дешеве українське зерно
30 сiчня, 21:05
Московська церква пішла жалітися в ООН
30 сiчня, 19:51

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту