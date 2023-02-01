Танці серед вулиці. Влада Ірану засудила молоду пару до 10 років (відео)

Дівчину та її нареченого звинуватили у «поширенні пороку», а також у спробі «підриву національної безпеки»

Зазначається, що Астіяж Хагігі та її наречений Амір-Мохаммад Ахмаді, яким трохи більш як 20 років, були затримані правоохоронцями на початку листопада 2022 року. Напередодні вони опублікували у соцмережах відео, на якому пара танцювала на тлі Башти Азаді (Свободи) у Тегерані. На кадрах видно, що дівчина танцює без хіджабу, що суперечить дрескоду для жінок у цій країні. Про це повідомляє новинний канал Al Arabiya.





Будь ласка, читайте текст після реклами

Iran: A 21-y-o couple have been sentenced to 10 years in jail each for dancing at the foot of Tehran's Azadi (Freedom) Tower, sources close to them tell @nimnia11. Regime is handing out heavy sentences to anyone defying its strict rules. #آستیاژ_حقیقی #امیرمحمد_احمدی #مهسا_امینی pic.twitter.com/F0ahwzJhA1 — Khosro Kalbasi Isfahani (@KhosroKalbasi) January 30, 2023



Крім покарання у вигляді позбавлення волі, молода пара отримала також заборону на використання інтернету та виїзд за межі країни строком на два роки. Вказується, що дівчині та її хлопцю на суді також було відмовлено у наданні адвоката. Цю ситуацію влада Ірану поки ніяк не прокоментувала.



Нагадаємо, що раніше в Ірані спалахнули протести через смерть дівчини після арешту поліцією. Мешканка Ірану Махси Аміні померла після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Ця подія викликала хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни. Протести в Ірані перейшли у гарячу фазу. Поліція повсюдно використовала вогнепальну зброю, що, проте, не лише не втихомирює маніфестантів, а лише збільшило кількість людей, що виходять на вулиці проти влади аятол.