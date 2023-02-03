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Тегеран перетнув межу: Кулеба запропонував Зеленському розірвати дипвідносини з Іраном

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Тегеран перетнув межу: Кулеба запропонував Зеленському розірвати дипвідносини з Іраном
фото з відкритих джерел

Кулеба: «Рішення може бути ухвалене в будь-який момент в залежності від подальшої поведінки Ірану»

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував президенту Володимиру Зеленському вирішити, чи розривати дипломатичні відносини з Іраном. Про це Кулеба сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

Керівник МЗС вважає, що Іран «перетнув межу», коли почав постачати Росії дрони-камікадзе для застосування проти України.

«Я не знаю, хто бив по об'єктах військової інфраструктури в Ірані. Ми Ірану нічого злого історично не зробили. Вони почали постачати бойові дрони-камікадзе Росії. Вони перетнули межу. Це наш сигнал Ірану - яким би вигідним не здавалося вам співробітництво з Росією проти України, запевняємо вас, що негативні наслідки цього співробітництва в рази перевищать будь-яку вигоду. Далі вже рішення Ірану, як їм діяти», – зазначив міністр.

На запитання, чи буде розрив дипломатичних відносин із Іраном, Кулеба зазначив, що вніс таку пропозицію на розгляд президента. «Ви знаєте, що я вніс таку пропозицію на розгляд президента, це питання є абсолютно відкритим. Рішення може бути ухвалене в будь-який момент в залежності від подальшої поведінки Ірану», - уточнив Кулеба.  

Нагадаємо, міністерство торгівлі США у вівторок запровадило нові обмеження проти семи іранських юридичних осіб через виробництво ними безпілотників, які Росія використовує для атак проти України.

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Теги: міністр Україна Дмитро Кулеба Іран

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