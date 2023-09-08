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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Різдво Пресвятої Богородиці. Чому це свято таке важливе для християн

glavcom.ua
Від народження Діви Марії світ став іншим
фото з відкритих джерел

Ставши Богоматір’ю, Пресвята Діва Марія по благодаті стала Матір’ю і для всього світу християнського

Всіх вас сердечно вітаю зі святом Різдва Богородиці! Сьогоднішнє свято називають «початком усіх свят» – не лише тому, що воно першим із 12-ти великих відкриває новий літургійний рік, але й тому, що воно є джерелом для святкування всіх Господніх свят, воно відкриває євангельську історію, засвідчує Промисел Божий. Бо чудесна поява на світ у старого неплідного подружжя цієї дівчинки – Пресвятої Діви Марії – була не лише благословенням для Її батьків, а відкрила двері до спасіння для всього людства.

Від народження Діви Марії світ став іншим: з Божої волі розпочалося подолання того розділення, яке існувало між Богом і людьми з моменту гріхопадіння. Вона стала ніби містком між Небом і землею, бо покликана була народити Сина Божого, Який відкрив людству вічність – можливість єднання з Творцем. Ставши Богоматір’ю, Пресвята Діва Марія по благодаті стала Матір’ю і для всього світу християнського, для вірних, найбільшою Заступницею для кожного народу і кожної людини, хто прагне спасіння.

У цей величний день, прославляючи Її благословенну появу на світ, просімо у Пречистої Діви Марії заступництва, щоб за Її молитвами Господь захистив і спас душі наші. Звертаємося до Неї як до Матері, Яка повсякденно є поруч зі Своїми духовними дітьми, з тими, хто молиться до Неї, хто потребує Її милосердя, втіхи та заступництва. Пресвята Богородице, спаси нас!

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Джерело
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Теги: церква релігія свято

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