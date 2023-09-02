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Ростислав Павленко Народний депутат України

Різдво завжди 25 грудня

glavcom.ua
Більшість українських християн житиме за календарем, спільним із практично усім християнським світом
фото: ПЦУ

ПЦУ і УГКЦ будуть святкувати Великдень разом

З 1 вересня ПЦУ перейшла на новоюліанський, а УГКЦ – на григоріанський календар.

Новоюліанський календар розрахований сербським астрономом, професором математики й небесної механіки Белградського університету Мілутіном Міланковичем 1923 року – тобто, 100 років тому. Ним послуговується 11 з 15 Помісних Православних Церков (окрім російської, Грузинської, Єрусалимської та Сербської).

Календар збігається з григоріанським – і збігатимуться практично завжди. Відхилення на одну добу виникатиме у 29, 33, 37 і 38 століттях, але вже у наступних століттях зникатиме.

Таким чином, більшість українських християн житиме за календарем, спільним із практично усім християнським світом.

Жодного раціонального чи догматичного аргументу на користь «старого стилю» – юліанського календаря – не існує.

Зрештою, навіть ті Церкви, які послуговуються ним, відзначають свята у ті самі числа, що й інші. Різдво – для всіх християн 25 грудня. Просто в юліанському календарі воно настає на 13 днів пізніше, ніж для більш сучасних обчислень, які збігаються з астрономічними.

Тепер для суспільних авторитетів відкривається широке поле для пояснення українцям, що «старе» літочислення – аж ніяк не «правильніше», «святіше» чи «традиційніше». Воно просто... відстає на 13 діб. І що не варто запроваджувати умовного «старого Різдва» – бо Різдво таки завжди 25 грудня.

***

PS. Винесу з коментарів – бо виникло цікаве запитання, чи ПЦУ і УГКЦ будуть святкувати Великдень разом.

Будуть.

Бо Великдень розраховується за окремою формулою, по-різному для католиків і православних. УГКЦ як Церква Східного обряду дотримується православного обчислення – доки католики і православні не домовляться до спільного.

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Джерело
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Теги: церква свята Різдвяні свята Великдень 2023

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