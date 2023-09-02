Різдво завжди 25 грудня

ПЦУ і УГКЦ будуть святкувати Великдень разом

З 1 вересня ПЦУ перейшла на новоюліанський, а УГКЦ – на григоріанський календар.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Новоюліанський календар розрахований сербським астрономом, професором математики й небесної механіки Белградського університету Мілутіном Міланковичем 1923 року – тобто, 100 років тому. Ним послуговується 11 з 15 Помісних Православних Церков (окрім російської, Грузинської, Єрусалимської та Сербської).

Календар збігається з григоріанським – і збігатимуться практично завжди. Відхилення на одну добу виникатиме у 29, 33, 37 і 38 століттях, але вже у наступних століттях зникатиме.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Таким чином, більшість українських християн житиме за календарем, спільним із практично усім християнським світом.

Жодного раціонального чи догматичного аргументу на користь «старого стилю» – юліанського календаря – не існує.

Зрештою, навіть ті Церкви, які послуговуються ним, відзначають свята у ті самі числа, що й інші. Різдво – для всіх християн 25 грудня. Просто в юліанському календарі воно настає на 13 днів пізніше, ніж для більш сучасних обчислень, які збігаються з астрономічними.

Тепер для суспільних авторитетів відкривається широке поле для пояснення українцям, що «старе» літочислення – аж ніяк не «правильніше», «святіше» чи «традиційніше». Воно просто... відстає на 13 діб. І що не варто запроваджувати умовного «старого Різдва» – бо Різдво таки завжди 25 грудня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

***

PS. Винесу з коментарів – бо виникло цікаве запитання, чи ПЦУ і УГКЦ будуть святкувати Великдень разом.

Будуть.

Бо Великдень розраховується за окремою формулою, по-різному для католиків і православних. УГКЦ як Церква Східного обряду дотримується православного обчислення – доки католики і православні не домовляться до спільного.