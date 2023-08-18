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Російський піп подякував Сталіну за вбивства священників (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Російський піп подякував Сталіну за вбивства священників (відео)
Отець Антоній визнав злочини Сталіна проти церкви
фото: скрін із відео

«Церква постраждала в роки правління Йосипа Віссаріоновича, але завдяки цьому ми тепер маємо багато новомучеників»

На території російського заводу «Мікрон» у місті Великі Луки (Псковська область) відкрили 8-метровий пам'ятник радянському диктатору Йосипу Сталіну. Монумент освятив священник РПЦ, який подякував диктатору за чисельних новомучеників. Про відкриття памʼятника пише Sota.

Організатором виступив фонд «Російський витязь», який раніше відзначився тим, що пропонував перейменувати Волгоград на Сталінград. За словами організаторів, співробітники підприємства самі попросили поставити монумент, бо щодня бажають бачити Сталіна. На церемонію відкриття прийшли понад сотню людей. Серед них політик Сергій Бабурін, телеведуча Марія Шукшина та представники православної церкви, які освятили пам'ятник.

Пам'ятник Сталіну у Псковській області
Пам'ятник Сталіну у Псковській області
фото: Sota

Отець Антоній, який проводив обряд освячення, визнав, що в роки правління Сталіна було вбито велику кількість священників. «Церква постраждала в роки правління Йосипа Віссаріоновича, але завдяки цьому ми тепер маємо багато новомучеників», –  радісно зауважив російський піп.

Крім того, Марія Шукшина у своєму виступі назвала Сталіна «богоданим вождем». У промовах на відкритті пам'ятника кілька разів звучали порівняння Великої Вітчизняної війни із нинішньою війною в Україні. «Як солдату, удостоєному звання героя СРСР за дії при визволенні Запоріжжя у 1943 році, мені гірко, що нині в тих краях знову йде битва проти нацизму», – написав сторічний ветеран Борис Кравцов у зверненні, яке зачитав політик Сергій Бабурін.

Відкриття монумента радянському диктатору
Відкриття монумента радянському диктатору
фото: Sota

Зазначається, що спочатку пам'ятник хотіли поставити у Волгограді, але через позицію регіональної влади зробити це не вдалося. Після цього 8-метровому Сталіну довелося переїхати до Псковської області.

У роки правління Сталіна жертвами масових репресій у СРСР стали мільйони людей. Після його смерті багато репресованих реабілітували, а пов'язані з диктатором об'єкти, зокрема міста, – перейменовані. Знесли також чимало пам'ятників Сталіну.

До слова, взимку до приїзду Путіна у Волгограді встановили пам’ятник Сталіну.

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Теги: росія церква монумент Йосип Сталін священник відео

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