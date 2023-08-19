Яблучний Спас-2023: привітання у віршах, картинках та прозі
Яблучний Спас відзначається 19 серпня, також цей день називають Другим Спасом
Яблучний Спас – це християнське свято. Його офіційна церковна назва – Преображення Господнє. Також в народі це свято відоме як Другий Спас.
У Православній Церкві Яблучний Спас пов'язаний з подією Преображення Ісуса Христа перед апостолами Петром, Іоаном та Іаковом на горі Фавор. Відбулося це тоді, коли Ісус читав молитву, його обличчя освітилося світлом, а його одяг став білим. Після цього, зійшовши з гори, Ісус наказав учням зібрати яблука, щоб вони були освячені Господом.
З Яблучним Спасом пов'язують давні церковні та народні традиції. На це свято люди згадують померлих родичів. В народі прийнято приносити на кладовища освячені в храмі плоди та лишати їх на могилах близьких.
У цей день храми проводять богослужіння. Прихожани одягаються у біле або світле, приносять із собою кошики з фруктами та ягодами: яблука, груші, сливи, виноград. Все це освячується.
«Главком» зібрав найкрасивіші вітання та листівки на Яблучний Спас в 2023 році.
Привітання прозою
Вітаю з Преображенням Господнім! Нехай у кожен дім увійде свято, а небесні ангели нехай принесуть добрі новини. Нехай зникнуть усі біди та прикрощі, а любов і радість назавжди увійдуть у дім і стануть істинними чеснотами!
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Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде чудовою, ароматної, барвистою, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить перетворювати в щасливу мить, кожну мету досягати легко і швидко, одним словом, потрапляти “в яблучко”. Здоров’я, сил, благополуччя і найміцнішої віри.
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Вітаю тебе з Яблучним спасом, з незвичайним святом Преображення Господнього. Нехай щастя і радість назавжди оселяться у твоєму домі, нехай родина буде дружною...
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Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов’ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію і віру, тому насолоджуйтесь ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!
Привітання з Яблучним Спасом у віршах
Яблучний Спас скоріше зустрічай,
Яблуком смачним друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
А злість і горе тебе не торкнеться.
***
Вже стиглі яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має.
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
***
Сьогодні настав Яблучний
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!
***
Яблучний Спас сьогодні у нас,
Щедрий врожай він нам несе,
Ділимося всім, що у нас є.
Хай же Господь ще нам дає.
З Преображенням Господнім.
***
Яблучного Спаса сьогодні зустрічаю,
фруктами із кошика рідних пригощаю.
Так щедрість моя назад повернеться,
Ні горе, ні смуток душі не торкнеться.
З Преображенням Господнім.
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