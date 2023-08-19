Яблучний Спас-2023: привітання у віршах, картинках та прозі

З Яблучним Спасом пов'язують давні церковні та народні традиції

Яблучний Спас відзначається 19 серпня, також цей день називають Другим Спасом

Яблучний Спас – це християнське свято. Його офіційна церковна назва – Преображення Господнє. Також в народі це свято відоме як Другий Спас.

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У Православній Церкві Яблучний Спас пов'язаний з подією Преображення Ісуса Христа перед апостолами Петром, Іоаном та Іаковом на горі Фавор. Відбулося це тоді, коли Ісус читав молитву, його обличчя освітилося світлом, а його одяг став білим. Після цього, зійшовши з гори, Ісус наказав учням зібрати яблука, щоб вони були освячені Господом.

З Яблучним Спасом пов'язують давні церковні та народні традиції. На це свято люди згадують померлих родичів. В народі прийнято приносити на кладовища освячені в храмі плоди та лишати їх на могилах близьких.

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У цей день храми проводять богослужіння. Прихожани одягаються у біле або світле, приносять із собою кошики з фруктами та ягодами: яблука, груші, сливи, виноград. Все це освячується.

«Главком» зібрав найкрасивіші вітання та листівки на Яблучний Спас в 2023 році.

Привітання прозою

Вітаю з Преображенням Господнім! Нехай у кожен дім увійде свято, а небесні ангели нехай принесуть добрі новини. Нехай зникнуть усі біди та прикрощі, а любов і радість назавжди увійдуть у дім і стануть істинними чеснотами!

***

Вітаю з Яблучним Спасом! Нехай життя твоє буде чудовою, ароматної, барвистою, немов пишний яблуневий сад. Бажаю кожен день зустрічати з радістю, кожну мить перетворювати в щасливу мить, кожну мету досягати легко і швидко, одним словом, потрапляти “в яблучко”. Здоров’я, сил, благополуччя і найміцнішої віри.

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Вітаю тебе з Яблучним спасом, з незвичайним святом Преображення Господнього. Нехай щастя і радість назавжди оселяться у твоєму домі, нехай родина буде дружною...

***

Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Нехай Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов’ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію і віру, тому насолоджуйтесь ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!

Привітання з Яблучним Спасом у віршах

Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

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А злість і горе тебе не торкнеться.

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має.

Його потрібно в церкві освятити,

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Щоб надало воно нам сили жити.

***

Сьогодні настав Яблучний

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

***

Яблучний Спас сьогодні у нас,

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Щедрий врожай він нам несе,

Ділимося всім, що у нас є.

Хай же Господь ще нам дає.

З Преображенням Господнім.

***

Яблучного Спаса сьогодні зустрічаю,

фруктами із кошика рідних пригощаю.

Так щедрість моя назад повернеться,

Ні горе, ні смуток душі не торкнеться.

З Преображенням Господнім.

Привітання з Яблучним Спасом у картинках