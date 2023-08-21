На Чернігівщині невідомі спалили Московську церкву
Перекриття храму залізобетонне, тому основні конструкції витримали
У селі Халявин, що на Чернігівщині, у ніч проти 20 серпня невідомі підпалили церкву Святої Трійці. Храм належить Українській православній церкві Московського патріархату. Про це розповіла староста села Алла Лісова в коментарі «Укрінформу».
«Церква належить московському патріархату. Жодних погроз підпалу не надходило. Люди прокинулися й побачили пожежу близько другої години ночі. Поруч валялася каністра. Невідомі облили двері храму бензином і підпалили», – сказала староста.
За її словами, перекриття храму залізобетонне, тому основні конструкції витримали. Однак громаді доведеться докласти чимало зусиль для відновлення храму.
Як стверджує староста села, жодних особливих цінностей в церкві не було, так само й не було погроз щодо підпалу храму. Все, що сталося, є повною несподіванкою для місцевих жителів.
Раніше повідомлялося, що у Хусті сталася пожежа на території Свято-Кирило-Мефодіївського кафедрального собору, що належить до Московської церкви. Осередком займання була покрівля господарчої споруди, однак вогонь міг будь-якої миті перекинутися на будівлю храму.
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