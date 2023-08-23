День прапора. Це не просто синій і жовтий кольори

Наш стяг – знамено сили, слави й звитяги нашого народу

Ці кольори по-особливому відлунюють у серці – теплом, Батьківщиною, шаною, повагою, історією, майбутнім. Синій і жовтий – то не просто кольори нашого прапору, то символи нашої національної ідентичності, українськості, незламності, волі й – вірю – перемоги.

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Сьогодні, в день Державного Прапора України, біля наших храмів – цей національний символ, бо Українська Церква – з українським народом, Українська Церква шанує й береже національну історію, Українська Церква – Церква вірних, що є патріотами України.

Наш стяг – знамено сили, слави й звитяги нашого народу. Нехай з Божої ласки, він завжди височіє на фоні мирного блакитного неба – над вільною, щасливою, заможною й сильною Україною! Зі святом!