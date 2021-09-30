Всеукраїнський день бібліотек: все змінюється, крім однієї книги

Нинішні учні та студенти зрідка заглядають у традиційні бібліотеки, бо їх тепер замінюють електронні, цифрові

Часи змінюються, і сьогодні Всеукраїнський день бібліотек святкується зовсім не так, як, скажімо, 23 роки тому, коли його відзначення було встановлене на державному рівні. Нинішні учні та студенти зрідка заглядають у традиційні бібліотеки, бо їх тепер замінюють електронні, цифрові. Наповнення бібліотечних фондів теж постійно змінюється.

Але є у світі одна незмінна «книгозбірня», що зберігає свою досконалість і цінність протягом століть. Це – Біблія, Книга книг, яка, по суті, є не одною книгою, а їх зібранням.

Біблію ми називаємо Священним Писанням, але в його тексті слова «Біблія» ви не знайдете: воно вперше було використано щодо зібрання священних книг у IV столітті святителями Іоаном Золотоустим та Епіфанієм Кіпрським. Біблія – від грецького слова βιβλία (книги), походить від назви давнього фінікійського портового міста Бібл (або Біблос), звідки у Грецію возили єгипетський папірус, що використовувався для письма. Біблію називають найдавнішою та найдосконалішою «бібліотекою» з багатьох причин. Насамперед, вона є зібранням книг, точніше – 77-ми книг (50 книг Старого Завіту і 27 – Нового), де 66 канонічних, 11 – неканонічних. Всі ці книги писалися в різний час протягом півтори тисячі років – до Різдва Христового та після Воскресіння Христового. Писалися різними авторами (дослідники нараховують їх до сорока осіб), на різних континентах (в Європі, Азії, Африці), різними мовами (давньоєврейською, арамейською та діалектом давньогрецької – койне).

Як у будь-якій бібліотеці книги розставлені на полицях не випадково, а систематизовані за певними критеріями, так і в Біблії – кожна книга має своє місце. Біблійні книги різноманітні за жанрами, а тематично їх поділяють на законодавчі, історичні, повчальні та пророчі. Але Біблію – Книгу книг – від усіх бібліотек різних часів і народів вирізняє те, що вона – цільна, єдина, досконала та богонатхненна – довершений плід взаємодії Святого Духа та людини. Саме тому пише апостол Павло: «Усе Писання богодухновенне i корисне для навчання, для викривання, для виправляння, для наставляння в праведностi» (2 Тим. 3: 16).

Часто запитують: «Що слід прочитати з Євангелія, маючи лише кілька хвилин?» або «Що у Біблії найважливіше?». Читайте усе – до чого вас кличе серце! Бо кожне слово у Священному Писанні – на вагу золота, кожне – важливе і корисне. В цій унікальній Книзі будь-хто завжди знайде для себе щось нове й цікаве, бо кожна біблійна притча, поезія чи висловлювання – невичерпні у глибині своїх сенсів. З року в рік під час богослужінь ми читаємо у храмах Євангеліє і щоразу відкриваємо для себе новий зміст, актуальний на даний момент.

Саме тому Біблія – це джерело майже всіх крилатих висловів, її сюжети – основа та мораль творів багатьох сценаристів, режисерів, письменників, музикантів, художників, митців… Її достовірність неодноразово доведена відомими вченими з різних галузей. За кількістю видань і перекладів Біблія не має рівних у світі. Ця книга пережила всю можливу критику, переслідування, заборони й гоніння. Лише наша недавня історія промовисто нагадує нам про кілька десятиліть заборони Біблії у колишньому Радянському Союзі.

Біблія пережила віки, навіть тисячоліття. Вона дійшла до нас із тих часів, коли людство не мало ще ані паперу, ані друкарень, а багато народів – навіть своєї писемності. Це зібрання книг – унікальне й неповторне своєю цілісністю та єдністю від першого й до останнього слова, від книги «Буття» до «Одкровення» (Апокаліпсису). Біблія – це неприхована правда, це істина, і саме тому часом вона буває такою «незручною» для конкретних людей за певних історичних обставин. Але Бог завжди все розставляє на свої місця, у потрібний для цього час. І – знову ж таки – найкращим підтвердженням цього є Біблія… Тож вивчайте, досліджуйте, відкривайте для себе унікальний світ Книги книг – це робити ніколи не пізно!

Джерело: блог Митрополита Епіфанія

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