Зеленський присвоїв Героя України історику, який досліджував трагедію Бабиного Яру

Ілля Левітас – автор і укладач 34 книг з історії єврейського народу, зокрема 12 книг про трагедію Бабиного Яру

Левітас присвятив життя створенню структур зі збереження єврейської культури в незалежній Україні та вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв історику та громадському діячу Іллі Левітасу посмертно звання Героя України. Про це 30 вересня повідомляє пресслужба Офісу президента.

Звання надано за «особистий внесок у відродження та розвиток національних культур, збереження та вшанування пам’яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію суспільства, багаторічну громадську й просвітницьку діяльність».

Левітас присвятив життя створенню структур зі збереження єврейської культури в незалежній Україні, вшануванню пам’яті жертв Бабиного Яру, пошуку людей, які рятували євреїв у роки нацистської окупації.

Левітас – автор і укладач 34 книг з історії єврейського народу, зокрема 12 книг про трагедію Бабиного Яру. Автор понад 220 статей.

У 1989 році заснував Раду національних товариств України. Того ж року він заснував і очолив першу єврейську всеукраїнську організацію – Товариство єврейської культури України, яке згодом увійшло до складу Єврейської ради України.

За ініціативою та під керівництвом Левітаса був створений Фонд «Пам’ять Бабиного Яру», який проводив роботу зі збереження в пам’яті трагедії.

До слова, СБУ відкрила архівні свідчення очевидців трагедії у Бабиному Яру.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру (фото).

Як відомо, 29 – 30 вересня виповнюється 80 років, відколи у Бабиному Яру в Києві були вбиті перші жертви нацистської політики винищення – майже 34 тисячі київських євреїв. У 80-ті роковини трагедії Україна вшанує пам’ять десятків тисяч розстріляних.

Також повідомлялося, на станції метро «Дорогожичі» відкрилася виставка «Зона відчуження», що присвячена пам‘яті жертв трагедії Бабиного Яру. Виставка триватиме до 10 жовтня.

З детальним розкладом заходів можна ознайомитися на спеціально створеній до 80-х роковин масових розстрілів у Бабиному Яру сторінці. Програма оновлюється.

На початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета.