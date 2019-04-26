Спільне завдання для суспільства і держави — зберегти незалежність і єдність України

Володимир Зеленський

Предстоятель привітав Володимира Зеленського з Великоднем і обранням на посаду Президента України

Вельмишановний Володимире Олександровичу!

Від себе особисто та від Помісної Української Православної Церкви сердечно вітаю Вас, Ваших рідних і близьких зі Спасительною Пасхою – Світлим Христовим Воскресінням.

Цьогоріч святкування найбільшого для православних християн свята співпадає у часі із визначенням результатів виборів Президента України, у яких український народ демократичним шляхом обрав Вас наступним Главою Української Держави.

Вітаючи Вас з такою високою довірою, бажаю Божої допомоги у здійсненні складних і відповідальних обов‘язків, які покладаються на Вас як Главу держави, Верховного Головнокомандувача і Гаранта Конституції.

Спільне завдання для суспільства і держави — зберегти незалежність і єдність України, державний суверенітет, продовжити обраний українським народом і закріплений у Конституції шлях європейського розвитку. Не менш важливими завданнями є продовження реформ, спрямованих на економічне зростання, боротьбу з корупцією, на досягнення справедливості у судочинстві та інших.

Вже шостий рік Україна обороняється проти зовнішньої агресії. Це означає, що окрім звичайних для кожного глави держави повсякденних обов‘язків, на Вас покладається особливий обов‘язок забезпечувати захист нашої свободи від агресії з боку Росії, щоденно давати відсіч її військовим, дипломатичним, економічним, інформаційним зазіханням на нашу державу, наближати Україну до перемоги й відновлення територіальної цілісності, досягти справедливого миру.

Разом з релігійною спільнотою України ми бажаємо, щоби Українська держава розвивалася з урахуванням традиційних для нашого народу моральних і духовних цінностей, сприяла зміцненню інституту сім‘ї, підтримувала відповідальне батьківство, заохочувала милосердя і благодійність.

Помісна Українська Православна Церква, яка і в часи радості, і в часи випробувань завжди була і буде з українським народом, — послідовно підтримувала і буде підтримувати всі конструктивні кроки Глави держави, спрямовані на досягнення цих різноманітних важливих завдань.

Також, як Помісна Церква, автокефалія якої утверджена Томосом Вселенського Патріарха, ми бажаємо і надалі зміцнювати єдність Українського православ‘я та через це сприяти єднанню українського суспільства. Сподіваюся, що на посаді Президента України Ви будете гарантувати дотримання визначеного Конституцією рівного ставлення держави до різних конфесій, а також законного права віруючих і релігійних громад вільно обирати свою юрисдикційну приналежність.

Тож радіючи разом з Вами з нагоди Великодня, зичу міцного здоров’я, сил, натхнення, всіх благ від Бога – духовних та земних за потребою. Нехай Господь Воскреслий благословляє усі Ваші добрі справи – на благо України та українського народу.

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