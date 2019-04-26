Страстная пятница 2019: что нельзя делать в этот день

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Страстная пятница

В самый строгий предпасхальный день существует множество запретов

Страстная пятница 2019 года приходится на 26 апреля. Этот день считается одним из наиболее строгих во всем Великом посте, который завершается Пасхой, пишет «Главком».

В этот день нельзя принимать пищу кроме хлеба и воды до совершения церковного обряда выноса плащаницы, который происходит в три часа дня. Считается, что именно в это время Иисус Христос испустил дух на кресте. Плащаница – это отрез ткани, на котором написан либо вышит образ Сына Божего в полный рост, символический погребальный саван.

Ввиду важности этого дня в религиозном смысле существует целый ряд других ограничений.





Страстная пятница – что нельзя делать

Помимо строгого ограничения в пище, верующий должен максимально отрешиться от других мирских забот. Запрещается выполнять сельскохозяйственные работы и нельзя вбивать железные предметы в землю – видимо, по аналогии с прибиванием гвоздями к кресту.

Также стоит отложить и другие работы по дому. Потому очень важно закончить уборку и стирку в Чистый четверг. Готовить тоже нежелательно. Нельзя прикасаться к острым металлическим предметам. Священники не советуют заниматься шитьем и вышивкой, а также резать хлеб – лучше его разламывать.

Кстати, о хлебе. Часто спрашивают, можно ли печь паски в Страстную пятницу, ведь вроде бы это и работа по дому, и праздничные приготовления, которые желательно закончить еще в четверг. Ответ не столь однозначен. Во многих регионах Украины все же считается, что это как раз важное исключение.

Более того, существует поверье, что испеченный в Страстную пятницу хлеб особо полезен и не будет портиться очень долго. Перед такой работой необходимо произнести молитву «Отче наш» и попросить Господа о благословении.

Кроме того в этот день нельзя посещать увеселительные мероприятия. Страстная пятница – день скорби.





Страстная пятница – что можно делать

Можно и нужно посещать богослужения и молиться. После пятничной службы унесите с собой двенадцать свечей, с которыми вы стояли в храме. Зажгите их в доме, стараясь охватить все уголки, и не тушите, пока не догорят сами.

Это очистит атмосферу в доме и привлечет блага. Также, когда будете проходить по дому со свечами, обратите внимание на потрескивание – это порченая вещь, Обведите свечой вокруг нее несколько раз против часовой стрелки и перекрестите. Другие обряды и заговоры выполнять нельзя.