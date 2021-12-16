Країну захопила система цінностей 95 кварталу

Держава у стані війни не може собі таке дозволяти

Подивився журналістське розслідування «Слідство Інфо», яке зафіксувало спільне проживання родин екс заступника МВС Гогілашвілі, його дружини – помічника Президента Маші Левченко з керівником ГУР Будановим.

Висновок 1. Навіщо всі ці охоронці, собаки та номери прикриття, якщо журналісти неділями це все фіксують? Чисті понти за наші гроші.

Висновок 2. Якщо країна у стані війни дозволяє постійно перебувати в кабінеті Президента дружині чоловіка з російським паспортом і навколофсбшною діяльністю – це величезна проблема держбезпеки. Якщо при цьому вони вдвох просувають на посаду голови ГУР свого друга і сусіда – це руйнація всіх правил і бар‘єрів.

Висновок 3. Ми побачили систему цінностей 95 кварталу. Саме так ще з часів цепур, малинових піджаків в крутих тачках під охороною биків вони уявляли топ життя. Тепер нарешті дорвалися.

Вертольот МЧС для святкування дня народження? Легко!

Бронеавтомобіль з охороною ГУР для друга і сусіда? Нема проблем!

Вони так і не зрозуміли, що це в минулому. Ніхто (!) з їх попередників такого собі не дозволяв. Ні президент Порошенко, ні прем‘єр Яценюк та Гройсман, ні спікери, ні керівники АПУ, ні генпрокурори не жили на держдачах, тим більше – в будинках «короля обналу». Ніхто з них не використовував працівників СБУ та ГУР, їх номери прикриття та технічні пристрої для власної охорони.

Джерело: блог Юрія Луценка

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