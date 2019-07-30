Вітаймо сьогодні своїх друзів та молімося за них!

«Немає більше від тієї любови, як хто душу свою покладе за друзів своїх»

30 липня весь світ відзначає День дружби. Справжні дружні стосунки між людьми базуються на взаємній вірності, турботі, щирості, простоті та відсутності заздрості.

Дружба для людини більш природна, ніж ворожнеча, бо в її основі – вміння та насамперед бажання дарувати, віддавати, приділяти свою увагу, цікавитись, допомагати, підтримувати. Саме так чинив Господь наш Ісус Христос, а тому Він та Його вчинки є найкращим прикладом справжньої дружби: безкорисливої, відданої, щирої.

Син Божий приймав людей такими, якими вони є, Він не зосереджувався на їхніх помилках, відмежовував гріх, якого закликав не чинити, і з любов’ю ставився до людини. Його дружелюбність досконала, бо Він заради людей, яких називав Своїми друзями, віддав найцінніше – власне життя. Сам Господь нас навчає: «Немає більше від тієї любови, як хто душу свою покладе за друзів своїх» (Ін. 15:13).

Вітаймо сьогодні своїх друзів та молімося за них!

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