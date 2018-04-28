В Росії готуються до військового перевороту

Про кризу всередині політичної еліти в РФ

За деякими даними, Росія може перекинути на Донбас два нових підрозділи повітряно-десантних військ, щоб спробувати спровокувати українську армію на наступ, потім нанести їй максимальних втрат і поліпшити свої бойові позиції у Луганській області. Чи справді Росії потрібна зараз подібна авантюра? Сама собою можливість більш серйозних

Павло Фельгенгауер Російський журналіст, незалежний військовий оглядач

Павло Фельгенгауер

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Про кризу всередині політичної еліти в РФ

За деякими даними, Росія може перекинути на Донбас два нових підрозділи повітряно-десантних військ, щоб спробувати спровокувати українську армію на наступ, потім нанести їй максимальних втрат і поліпшити свої бойові позиції у Луганській області. Чи справді Росії потрібна зараз подібна авантюра?

Сама собою можливість більш серйозних бойових дій на Донбасі, звичайно, є. Але в тому, що це прямо зараз там почнеться, я трохи сумніваюся. По-перше, навряд чи про подібні дії, якщо вони все-таки почнуться, можна буде заздалегідь прочитати в інтернеті. Отож, скоріше, зараз нічого такого не буде. А дрібне поліпшення бойових позицій – річ не принципова і не особливо потрібна.

Ну а взагалі, звичайно, в майбутньому можливі певні проблеми. Можливо, і зараз теж. Це все не виключено.

Дії Росії в першу чергу обумовлені внутрішньополітичною боротьбою. Справа зовсім дійшла до крайнощів, внутрішньополітичне напруження в Росії досягло максимуму за останні роки. Такого загострення не було, напевно, з 2012 року. Це, насамперед, відображається на зовнішній політиці – і в Сирії, і в Україні, і на загальному погіршенні відносин із Заходом, і, навіть, відношенні до кризи у Вірменії. Усе це може призвести та призводить до загострень по всьому периметру зовнішньої політики.

Але це відображення внутрішньополітичної боротьби. Я не виключаю навіть військового перевороту в Росії. Це, можливо, вкрай малоймовірний сценарій, але виключити його повністю не можна.

За два тижні в Росії буде новий уряд, і, очевидно, можлива абсолютно нова політика. [Російський політик Олексій] Кудрін дає переможні інтерв'ю, що він тепер буде рулити. Природно, що для російської «партії війни» це настільки серйозна загроза, що заради цього можна хоч війну з Україною затівати, щоб цього уникнути.

Те, що в Росії «всі підтримують Путіна з усіх питань», що вибори пройшли – не грає ніякої ролі. Тому що у нас не демократія і народ нічого не вирішує. А всередині правлячої еліти найгостріша криза: люди не знають, куди бігти, де ховатися і що буде.

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