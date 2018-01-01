  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Павло Фельгенгауер
    Думки вголос

    Загроза глобальної війни Росії та США. Три найбільш небезпечних місця у світі

    Про посилення військового потенціалу США і «холодну війну №2»
    Президент США Дональд Трамп назвав Росію та Китай загрозою для американців, а в оновленій ядерній доктрині Сполучених Штатів визнається загроза превентивного ядерного удару з боку РФ. У випадку з Китаєм великих новин в цьому немає. Ще за Барака Обами американські військові орієнтувалися на Китай і взагалі на Азію. А ось поява Росії
    • Павло Фельгенгауер

      Російський журналіст, незалежний військовий оглядач

    • Сьогодні, 07:19
    • Розсилка
    <span>Військова техніка США в Польщі</span>
    Фото: EPA/UPG
    Військова техніка США в Польщі

    Про посилення військового потенціалу США і «холодну війну №2»

    Президент США Дональд Трамп назвав Росію та Китай загрозою для американців, а в оновленій ядерній доктрині Сполучених Штатів визнається загроза превентивного ядерного удару з боку РФ.

    У випадку з Китаєм великих новин в цьому немає. Ще за Барака Обами американські військові орієнтувалися на Китай і взагалі на Азію. А ось поява Росії в цьому списку - новина, оскільки до останнього часу, напевно, навіть до 2016 року, Росію як противника і загрозу (у всякому разі, серйозну) не розглядали. Ну а зараз Росію розглядають як загрозу і, напевно, основну, тому що російський потенціал, як мінімум стратегічний ядерний потенціал, значно більший за китайський. Так що так, Росію щосили розглядають як загрозу. І це можна назвати «холодною війною №2».

    Багато в чому США діятимуть, як і раніше. Відбувається зміна у військовій підготовці, стратегії. Починаючи з кінця холодної війни, з 1991 року, США вели в основному регіонально-локальні війни. На той момент збройні сили США були побудовані для протистояння СРСР і великої танкової війни в Європі. Відповідно, були не дуже придатні для воєн низької інтенсивності. Потрібні були зміни. Тепер США повертаються до того, що потрібно будувати серйозні збройні сили для сутичок не з партизанами, а з великою армією, десь до 25 тисяч танків.

    Почалося виробництво нових видів ядерної зброї, нових систем доставки, тому що США не займалися цим з 1991 року, а Обама і зовсім був прихильником повного ядерного роззброєння, про що й намагався домовитися з Росією. Але, як то кажуть, не вийшло. А Трамп під час передвиборної кампанії говорив про те, що ядерну зброю потрібно оновлювати, збільшувати військові витрати. Зараз сформувався міжпартійний консенсус, що потрібно робити не тільки це, але й мати загальну підготовку - не до конфліктів у заморських екзотичних країнах, а до того, що може бути велика війна в Європі, на Близькому Сході, на Далекому Сході.

    [VIDEO_BLOCK_*]

    Путін не раз публічно вихвалявся, що «ми американців випереджаємо в стратегічних системах». І це правда, бо в Росії створювали нові ракети, а американці залишалися зі старими. «Тріада» у них в останні 30 років не оновлювалася. Тепер вони оновлюватимуть тактичну ядерну зброю, тобто крилаті ракети з ядерними, в тому числі, боєголовками. Вона повернеться на флот - раніше її звідти прибрав Обама.

    І ці зміни пов'язані в першу чергу не з Китаєм, а з Росією.

    Настала друга холодна війна, і є три головних осередки напруженості - в Європі, на Далекому Сході та на Близькому Сході. На Близькому Сході і в Європі бойові дії вже йдуть, хоча й низької інтенсивності: на Донбасі, в Сирії, Іраку та Ємені. На Далекому Сході бойових дій поки немає, але велика ймовірність, що вже в цьому році вони можуть початися у зв'язку з Північною Кореєю. Є досить висока небезпека ескалації у всіх цих осередках. І є якась імовірність того, що внаслідок такої ескалації ці осередки почнуть зливатися в одне полум'я глобальної війни. Така ймовірність існує, хоча, напевно, не дуже велика. Але не можна сказати, що вона дорівнює нулю. Може, й обійдеться. Звичайно, від реалізації цього сценарію може стримати страх ядерної війни. На це і сподіваємося.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія Донбас США війна Китай Путін Північна Корея СРСР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Ілля Варламов
    Ілля Варламов

    бізнесмен, громадський діяч, фотограф, блогер

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ