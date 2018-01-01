Загроза глобальної війни Росії та США. Три найбільш небезпечних місця у світі

Про посилення військового потенціалу США і «холодну війну №2»

Президент США Дональд Трамп назвав Росію та Китай загрозою для американців, а в оновленій ядерній доктрині Сполучених Штатів визнається загроза превентивного ядерного удару з боку РФ. У випадку з Китаєм великих новин в цьому немає. Ще за Барака Обами американські військові орієнтувалися на Китай і взагалі на Азію. А ось поява Росії

Павло Фельгенгауер Російський журналіст, незалежний військовий оглядач

Павло Фельгенгауер

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG Військова техніка США в Польщі

Про посилення військового потенціалу США і «холодну війну №2»

Президент США Дональд Трамп назвав Росію та Китай загрозою для американців, а в оновленій ядерній доктрині Сполучених Штатів визнається загроза превентивного ядерного удару з боку РФ.

У випадку з Китаєм великих новин в цьому немає. Ще за Барака Обами американські військові орієнтувалися на Китай і взагалі на Азію. А ось поява Росії в цьому списку - новина, оскільки до останнього часу, напевно, навіть до 2016 року, Росію як противника і загрозу (у всякому разі, серйозну) не розглядали. Ну а зараз Росію розглядають як загрозу і, напевно, основну, тому що російський потенціал, як мінімум стратегічний ядерний потенціал, значно більший за китайський. Так що так, Росію щосили розглядають як загрозу. І це можна назвати «холодною війною №2».

Багато в чому США діятимуть, як і раніше. Відбувається зміна у військовій підготовці, стратегії. Починаючи з кінця холодної війни, з 1991 року, США вели в основному регіонально-локальні війни. На той момент збройні сили США були побудовані для протистояння СРСР і великої танкової війни в Європі. Відповідно, були не дуже придатні для воєн низької інтенсивності. Потрібні були зміни. Тепер США повертаються до того, що потрібно будувати серйозні збройні сили для сутичок не з партизанами, а з великою армією, десь до 25 тисяч танків.

Почалося виробництво нових видів ядерної зброї, нових систем доставки, тому що США не займалися цим з 1991 року, а Обама і зовсім був прихильником повного ядерного роззброєння, про що й намагався домовитися з Росією. Але, як то кажуть, не вийшло. А Трамп під час передвиборної кампанії говорив про те, що ядерну зброю потрібно оновлювати, збільшувати військові витрати. Зараз сформувався міжпартійний консенсус, що потрібно робити не тільки це, але й мати загальну підготовку - не до конфліктів у заморських екзотичних країнах, а до того, що може бути велика війна в Європі, на Близькому Сході, на Далекому Сході.

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Путін не раз публічно вихвалявся, що «ми американців випереджаємо в стратегічних системах». І це правда, бо в Росії створювали нові ракети, а американці залишалися зі старими. «Тріада» у них в останні 30 років не оновлювалася. Тепер вони оновлюватимуть тактичну ядерну зброю, тобто крилаті ракети з ядерними, в тому числі, боєголовками. Вона повернеться на флот - раніше її звідти прибрав Обама.

І ці зміни пов'язані в першу чергу не з Китаєм, а з Росією.

Настала друга холодна війна, і є три головних осередки напруженості - в Європі, на Далекому Сході та на Близькому Сході. На Близькому Сході і в Європі бойові дії вже йдуть, хоча й низької інтенсивності: на Донбасі, в Сирії, Іраку та Ємені. На Далекому Сході бойових дій поки немає, але велика ймовірність, що вже в цьому році вони можуть початися у зв'язку з Північною Кореєю. Є досить висока небезпека ескалації у всіх цих осередках. І є якась імовірність того, що внаслідок такої ескалації ці осередки почнуть зливатися в одне полум'я глобальної війни. Така ймовірність існує, хоча, напевно, не дуже велика. Але не можна сказати, що вона дорівнює нулю. Може, й обійдеться. Звичайно, від реалізації цього сценарію може стримати страх ядерної війни. На це і сподіваємося.

Джерело: Апостроф

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