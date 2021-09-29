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    Думки вголос

    До чого веде публічна критика наших партнерів

    • Володимир Фесенко

      Глава Центру політичного аналізу «Пента»

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    Ми маємо посилювати нашу суб&rsquo;єктність у міжнародних відносинах - До чого веде публічна критика наших партнерів
    Ми маємо посилювати нашу суб’єктність у міжнародних відносинах
    фото з відкритих джерел

    Не треба боятися критики наших партнерів, коли вони діють всупереч нашим інтересам

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що нам треба позбуватись «партнерозалежності». На що його опонентка з «Євросолідарності» (Іванна Климпуш-Цинцадзе) сказала, що нам не можна ображати наших партнерів і «витирати об них ноги».

    Думаю, що в цій дискусії не варто кидатися в крайнощі.

    Ніхто з нинішніх українських керівників не ображає наших західних партнерів, тим більше «не витирає ноги об них». А от публічна критика наших партнерів (з боку Президента Зеленського і МЗС України) з’явилась і, на жаль, для цього є підстави. Не треба боятися критики наших партнерів, коли вони діють всупереч нашим інтересам, і про наші інтереси треба чітко і публічно нагадувати, і не тільки за закритими дверима дипломатичних перемовин.

    Якщо тільки ходити навшпиньки, заглядати в рота впливовим партнерам, виконувати все, що скажуть в Вашингтоні, Брюсселі чи Берлині, то нас будуть сприймати лише як пасивних виконавців, і врешті решт будуть нехтувати нашими інтересами, як, на жаль, це неодноразово відбувалося в нашій нещодавній історії.

    Інша річ, що відстоюючи власні інтереси ми також не можемо нехтувати правилами партнерських відносин і власними зобов’язаннями. Публічна критика наших партнерів має бути дипломатичною по формі, і не сприйматися як демонстрація образ чи недовіри до партнерів, тим більше як відмова від партнерських стосунків. Тобто треба звертати особливу увагу і на форму такої критики.

    Ми маємо посилювати нашу суб’єктність у міжнародних відносинах, активно, в тому числі і публічно відстоювати наші національні інтереси, зокрема і в стосунках з нашими західними партнерами. Але одночасно нам треба не тільки підтримувати, а й зміцнювати і масштабно, інтенсивно розвивати наші партнерські відносини із Західним світом. Це наш вагомий ресурс і в протистоянні російській агресії, і в модернізації нашої країни.

    Джерело: блог Володимира Фесенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МЗС ЄС США міністр Дмитро Кулеба Іванна Климпуш-Цинцадзе
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    До чого веде публічна критика наших партнерів