До чого веде публічна критика наших партнерів
Не треба боятися критики наших партнерів, коли вони діють всупереч нашим інтересам
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що нам треба позбуватись «партнерозалежності». На що його опонентка з «Євросолідарності» (Іванна Климпуш-Цинцадзе) сказала, що нам не можна ображати наших партнерів і «витирати об них ноги».
Думаю, що в цій дискусії не варто кидатися в крайнощі.
Ніхто з нинішніх українських керівників не ображає наших західних партнерів, тим більше «не витирає ноги об них». А от публічна критика наших партнерів (з боку Президента Зеленського і МЗС України) з’явилась і, на жаль, для цього є підстави. Не треба боятися критики наших партнерів, коли вони діють всупереч нашим інтересам, і про наші інтереси треба чітко і публічно нагадувати, і не тільки за закритими дверима дипломатичних перемовин.
Якщо тільки ходити навшпиньки, заглядати в рота впливовим партнерам, виконувати все, що скажуть в Вашингтоні, Брюсселі чи Берлині, то нас будуть сприймати лише як пасивних виконавців, і врешті решт будуть нехтувати нашими інтересами, як, на жаль, це неодноразово відбувалося в нашій нещодавній історії.
Інша річ, що відстоюючи власні інтереси ми також не можемо нехтувати правилами партнерських відносин і власними зобов’язаннями. Публічна критика наших партнерів має бути дипломатичною по формі, і не сприйматися як демонстрація образ чи недовіри до партнерів, тим більше як відмова від партнерських стосунків. Тобто треба звертати особливу увагу і на форму такої критики.
Ми маємо посилювати нашу суб’єктність у міжнародних відносинах, активно, в тому числі і публічно відстоювати наші національні інтереси, зокрема і в стосунках з нашими західними партнерами. Але одночасно нам треба не тільки підтримувати, а й зміцнювати і масштабно, інтенсивно розвивати наші партнерські відносини із Західним світом. Це наш вагомий ресурс і в протистоянні російській агресії, і в модернізації нашої країни.
Джерело: блог Володимира Фесенка