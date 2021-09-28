Російський газ – пріоритет: Сіярто в ПАРЄ розповів про контракт із РФ і засудив реакцію України

Газ – це питання енергетичної безпеки, каже міністр закордонних справ Угорщини

Іншого виходу, крім як закупівля газу в великих обсягах з Росії, у країн центральної Європи немає. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, відповідаючи на запитання парламентаріїв в ПАРЄ. Про це передає УНН.

«Коли справа доходить до газового контракту, ви знаєте, що в центральній частині Європи поставка енергії є питанням національної безпеки. Ми використовуємо газ, як його використовують по всій Європі», – заявив Сіярто.

«А враховуючи регіональну інфраструктурну реальність, іншого виходу, крім як закупівля газу в великих обсягах з Росії, немає. Тому що говорити про диверсифікацію – це дуже красиво і розумно. Але оскільки газ повинен доставлятися по трубопроводу, а у вас немає трубопроводу в іншому напрямку, то ви і не зможете його звідти купити. Так що для нас, жителів Центральної Європи, російський газ – варіант № 1. І ми підписали газовий контракт на 15 років, і ми відкидаємо будь-які спроби зазіхнути на наш суверенітет», – додав міністр.

Угорець наголосив, що це суверенне право Будапешта підписувати контракти на поставку енергії «з ким ми хочемо».

«І атаки на країну тільки тому, що це гарантує, що будинки і квартири угорських громадян будуть опалюватися, а промисловість буде працювати – це неприйнятно», – додав він.

Сіярто зазначив, що Угорщина не буде скорочувати спроби поліпшити двосторонні відносини з Україною.

«Але такі кроки, нападки на нас в Єврокомісії через забезпечення безпеки наших енергоресурсів, – це вже занадто», – підкреслив він.

Нагадаємо, 27 вересня міністр закордонних справ Петер Сіярто і представники російського газового монополіста «Газпром» у Будапешті підписали нову довгострокову угоду про постачання газу в Угорщину.

Украна розкритикувала дії Угорщини. Зокрема, Київ у відповідь вирішив перенести зустріч з угорцями та звернутися до Європейської комісії.

Натомість глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом».

Як вже відомо, ЄС перевірить скандальний газовий контракт Угорщини та Росії.

Зазначається, що українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що «газовий контракт Угорщини та РФ – це удар по Україні, ми будемо відповідати без жалю».

У відповідь голова міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що після критики України газової угоди Будапешта з російським монополістом його відомство викликає посла України.

Київ аналогічно запрошує посла Угорщини, «щоб донести принципову позицію» з питання транспортування газу в обхід України.

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