Вибори в Угорщині: які головні ризики чекають
Орбан може програти, але є нюанс
Чимало українських коментаторів вже пророкують перемогу угорській опозиції, спираючись на дані різних соціологічних опитувань. Але я б не поспішав з такими висновками. І справа не лише в тому, що неодноразово відбувались ситуації, коли результати виборів суттєво відрізнялись від соціологічних прогнозів.
В Угорщині специфічна виборча система, певною мірою схожа на ту, за якою обиралась Верховна Рада Україна. Але в Угорщині більшість депутатів парламенту – 106 – обираються в одномандатних територіальних округах. Ще 93 депутати обираються за партійними списками. За партійними списками перевагу може отримати опозиція – партія «Тиса». А от партія Орбана розраховує на перемогу в більшості одномандатних округів.
Однак головний ризик пов'язаний, на мій погляд, з тим, що на Орбана працюють російські політтехнологи, які мають досвід і в організації масового підкупу виборців, і в маніпуляціях з підрахунком голосів, і з організаціями всіляких провокацій в ході виборчої кампанії, зокрема на її фінальному етапі.
Брудні провокації з антиукраїнською спрямованістю, до яких явно долучились ще і російські спецслужби, ми вже неодноразово бачили в ході нинішньої виборчої кампанії в Угорщині. Нові провокації можуть бути і під час голосування і в процесі підрахунку голосів, і навіть після завершення виборів.
Якщо результати голосування покажуть відносну рівновагу правлячої партії і опозиції за кількістю депутатських мандатів, а також спірні ситуації з визначенням переможців в окремих одномандатних округах, то це може спровокувати юридичні і політичні конфлікти щодо визначення офіційних результатів виборів.
Обговорюється і сценарій, коли Орбан не визнає результати голосування, не захоче віддавати владу і спровокує політичну кризу в країні. Якщо така ситуація виникне, тоді, на мій погляд, Європейському Союзу доведеться розрулювати цю проблему.
Деякі європейські джерела стверджують, що Орбана вже неофіційно попереджають про неприпустимість таких дій після завершення виборів.
