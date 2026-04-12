Володимир Фесенко Політолог

Вибори в Угорщині: які головні ризики чекають

В Угорщині специфічна виборча система
Орбан може програти, але є нюанс

Чимало українських коментаторів вже пророкують перемогу угорській опозиції, спираючись на дані різних соціологічних опитувань. Але я б не поспішав з такими висновками. І справа не лише в тому, що неодноразово відбувались ситуації, коли результати виборів суттєво відрізнялись від соціологічних прогнозів.

В Угорщині специфічна виборча система, певною мірою схожа на ту, за якою обиралась Верховна Рада Україна. Але в Угорщині більшість депутатів парламенту – 106 – обираються в одномандатних територіальних округах. Ще 93 депутати обираються за партійними списками. За партійними списками перевагу може отримати опозиція – партія «Тиса». А от партія Орбана розраховує на перемогу в більшості одномандатних округів.

Однак головний ризик пов'язаний, на мій погляд, з тим, що на Орбана працюють російські політтехнологи, які мають досвід і в організації масового підкупу виборців, і в маніпуляціях з підрахунком голосів, і з організаціями всіляких провокацій в ході виборчої кампанії, зокрема на її фінальному етапі.

Брудні провокації з антиукраїнською спрямованістю, до яких явно долучились ще і російські спецслужби, ми вже неодноразово бачили в ході нинішньої виборчої кампанії в Угорщині. Нові провокації можуть бути і під час голосування і в процесі підрахунку голосів, і навіть після завершення виборів.

Якщо результати голосування покажуть відносну рівновагу правлячої партії і опозиції за кількістю депутатських мандатів, а також спірні ситуації з визначенням переможців в окремих одномандатних округах, то це може спровокувати юридичні і політичні конфлікти щодо визначення офіційних результатів виборів.

Обговорюється і сценарій, коли Орбан не визнає результати голосування, не захоче віддавати владу і спровокує політичну кризу в країні. Якщо така ситуація виникне, тоді, на мій погляд, Європейському Союзу доведеться розрулювати цю проблему.

Деякі європейські джерела стверджують, що Орбана вже неофіційно попереджають про неприпустимість таких дій після завершення виборів.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
