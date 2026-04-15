Україна без уваги Трампа: стратегічна пауза чи тривожний сигнал

Про відносини США і України

У відносинах між США і Україною зараз виникла якась специфічна пауза. Після Великодня до нас мали б приїхати американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Але вже середина тижня. В четвер має бути черговий раунд мирних переговорів між США і Іраном, в яких задіяні ті самі Віткофф і Кушнер. Тому цього тижня навряд вони завітають до Києва. Це навіть суто логістично важко буде зробити. І очевидно, що зараз саме Іран є головним пріоритетом для США, і американцям поки не до України.

Трамп про нас не згадує, і, мабуть, слава богу. Тому що він зараз в усі боки розкидає свої негативні емоції. І зараз від нього краще бути осторонь.

А ось Джей Ді Венс знов проявив своє негативне ставлення до України. Нещодавно він заявив, що вважає одним із найбільших досягнень за час роботи цієї адміністрації те, що США припинили фінансування української війни. Це його щира і світоглядна позиція. І ми вже давно не дивуємось таким його заявам. Але він хоча б не проти продажу зброї Україні. І це вже непогано за нинішніх часів.

Тим не менш нам з США треба взаємодіяти, зберігати хоча б залишки партнерських відносин, працювати над тим, щоб в майбутньому відновити їх в більш повноцінному форматі.

Поточна робота з американськими партнерами не припиняється, і в ній є свої позитивні тенденції. Минулого тижня посол України в США Ольга Стефанішина повідомила, що провела зустріч із заступником Торгового представника США Джефом Гетманом. Розмова мала широкий порядок денний: наша двостороння торгівля зі Сполученими Штатами зростає (США у топ-5 найбільших торгових партнерів України), готується чергове засідання Ради з торгівлі та інвестицій, відбувається активна співпраця у сфері захисту прав інтелектуальної власності та зниження торговельних бар’єрів.

За даними Office of the U.S. Trade Representative загальний обсяг товарообігу між Україною та Сполученими Штатами у 2025 році сягнув 3,8 млрд доларів. Експорт США до України зріс до 2,4 млрд доларів (+40,3%), а імпорт з України – до 1,4 млрд доларів (+22,3%). Зростання експорту США до України майже напевно пов’язано в першу чергу із тим, що ми стали більше закуповувати зброї в США. Не зовсім зрозуміло, як зараховується закупівля зброї для України, яка здійснюється через НАТО в рамках програми PURL. Але зараз це мабуть найбільш важливий для нас напрям взаємодії з США.

Враховуючи специфіку тих осіб, які зараз очолюють США, і нинішню ситуацію в США і навколо США, Україні, на мій погляд, зараз треба робити акцент не стільки на взаєминах саме з першими особами Сполучених Штатів, скільки на збереженні і зміцненні інституційних, функціональних і секторальних зв’язків із США, а також дружніх стосунків з окремими представниками політичних, бізнесових і адміністративних еліт США. Саме така тактика може дозволити нам пережити нинішні непрості часи у відносинах з США.