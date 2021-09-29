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    Держсекретар США дорікнув Росії через блокування наради ОБСЄ у Варшаві

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    Ентоні Блінкен:&nbsp;засідання ОБСЄ з питань реалізації людського виміру 2021 року (HDIM) не зібралося через рішення уряду Росії заблокувати зустріч - Держсекретар США дорікнув Росії через блокування наради ОБСЄ у Варшаві
    Ентоні Блінкен: засідання ОБСЄ з питань реалізації людського виміру 2021 року (HDIM) не зібралося через рішення уряду Росії заблокувати зустріч
    фото: АР

    Блінкен запевнив, що Сполучені Штати не залишать без уваги порушення прав людини

    Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зірвала щорічну нараду ОБСЄ з питань людського виміру. Про це повідомляється на сайті Держдепу.

    «Учора у польській Варшаві мала відкритися провідна конференція з прав людини в регіоні Європа-Євразія. На жаль, засідання ОБСЄ з питань реалізації людського виміру 2021 року (HDIM) не зібралося через рішення уряду Росії заблокувати зустріч. Ми глибоко шкодуємо через цю спробу російського уряду заблокувати перевірку погіршення стану прав людини (у РФ, – ред.)», – заявив Блінкен.

    Він додав, що США все ще очікують, що ОБСЄ та її держави-учасниці проведуть щорічні засідання HDIM, які передбачені законом.

    «Ми продовжуватимемо закликати Росію виконувати свої зобов’язання, які включають гарантування захисту основних свобод і дозволяють громадянам притягати свої уряди до відповідальності, у тому числі шляхом вільних і чесних виборів», – додав держсекретар.

    Блінкен запевнив, що Сполучені Штати не залишать без уваги порушення прав людини.

    Раніше США закликали Росію не перешкоджати місії ОБСЄ на окупованому Донбасі.

    Також Україна в ОБСЄ заявила про нелегітимність виборів до Держдуми.

    Теги: Росія ОБСЄ США політика права громадян права людини Держдепартамент США Ентоні Блінкен
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    Держсекретар США дорікнув Росії через блокування наради ОБСЄ у Варшаві