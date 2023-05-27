Россияне уже не верят в свое светлое будущее

Российская агрессия обернулась против оккупантов

Прокремлевский телеграмм-канал «Незыгарь» 17-18 мая провел серию диагностических фокус-групп в крупных городах и мегаполисах трех федеральных округов РФ (ПФО, УрФО и ЦФО).

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Далее цитирую по первоисточнику:

«Образ России ближайшего будущего в целом неопределенный, а перспективы страны, по мнению респондентов, будут зависеть от итогов СВО. Однако и в этом случае у участников фокус-групп нет четкого понимая будущего. Называются как апокалиптические сценарии (ядерная война, развал страны в случае поражения), так и умеренные (стабилизация ситуации в нынешнем виде). В целом, горизонт планирования у респондентов очень короткий, представить себе развитие событий в течении ближайших 3-5 лет большинство затрудняется. Симптоматично и то, что позитивное восприятие будущего у граждан почти отсутствует».

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Резюмирую. Российские граждане Путина еще слушаются (перефразируя Пригожина), но в свое светлое будущее уже не верят. Вот вам россияне еще один незапланированный результат так называемой СВО.