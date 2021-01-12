Тарифні протести знищують політиків. Прийшла черга Зеленського?

Про тарифну проблему в Україні

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В последние дни мы наблюдаем резкую актуализацию тарифной проблемы. Хотя, казалось бы, рановато. Еще продолжается инерция новогодних праздников. Да и платежки за январь (с повышенными тарифами) придут только в феврале. Тем не менее, поступает информация о волне протестных акций. И у Президента взялись за эту проблему.

Давайте разбираться. Я бы разделил в тарифной проблеме ее объективную основу и ее субъективную (сугубо политическую) составляющую. Они, конечно, взаимосвязаны, но у политической стороны тарифной проблемы работает и своя самостоятельная логика.

Начнем с объективной сути тарифной проблемы. В данном случае я имею в виду повышение цены на газ и тарифов на электроэнергию для населения. В этом повышении, конечно, есть своя экономическая логика - это рыночные колебания цены. Зимой выросла цена на потребляемый газ. В НКРЭКУ (государственный регулятор в сферах энергетики и коммунальных услуг) говорят, что выросла и себестоимость предоставляемой населению электроэнергии. Однако, те, кто хоть немного знаком с проблемой, знают, что энергетические рынки у нас сильно монополизированы. Так что про нормальный рынок в этой сфере можно говорить весьма условно. И при разных колебаниях цен на мировых рынках мы регулярно наблюдаем у нас повышение цен и тарифов на газ, электроэнергию, отопление, и крайне редко видим снижение цен и тарифов. Ценообразование в сфере энергетики вообще крайне деформировано. К примеру, ситуация с так называемыми зелеными тарифами доведена до абсурда. Проще говоря, цены и тарифы нам диктуют монополисты, влияющие в том числе и на НКРЭКУ (по укр. - НКРЕКП). Отсюда и стабильная тенденция повышения цены на газ и коммунальных тарифов.

Однако, повышение цены на газ и коммунальных тарифов естественно вызывает негативную реакцию у потребителей. А когда это происходит слишком резко и/или слишком часто, то и социальное недовольство проявляется сильнее. Начиная с 2015 г., когда у нас возникла стабильная тенденция регулярного повышения цены на газ и коммунальных тарифов, социологи фиксируют, что тарифная проблема является одним из главных социально-политических раздражителей, входя в первую тройку проблем, наиболее волнующих наших граждан. Как политолог отмечу в этой связи, что резкое повышение тарифов очень сильно и крайне негативно влияет на рейтинги представителей власти. Тарифная проблема стал первым импульсом в снижении рейтингов Януковича, начиная с осени 2010 г., а затем аннигилировала рейтинги Арсения Яценюка (в период его премьерства). И Арсений Петрович уже более 5 лет никак не может их восстановить. Тарифная проблема стала одной из главных причин снижения рейтинга Петра Порошенко (в период его президенства), негативно влияла на рейтинги Владимира Гройсмана (в период его премьерства). И теперь она становится большим политическим риском для Президента Зеленского.

Теперь о субъективной стороне – нынешних тарифных протестах. У меня большое подозрение вызывает тот факт, что протестные акции возникли практически одновременно в разных регионах страны. Спонтанно вряд ли это возможно. Эти акции явно были организованы. Кем и как это другой вопрос, пусть коллеги на местах оценивают ситуацию. Но очевидно, что тарифной проблемой будут пользоваться для критики власти различные оппозиционные силы – от ОПЗЖ в русскоязычных регионах до «Евросолидарности» на Галичине. Традиционно одним из главных и резких критиков политики повышения тарифов выступает Юлия Тимошенко. И тут она очень последовательна, в отличие от своих коллег по нынешней парламентской оппозиции. Так или иначе повышение коммунальных тарифов и цены на газ – это хороший повод для атак на власть со стороны оппозиции. Уже есть утечки информации, что на конец января (на пленарную неделю парламента) готовится «тарифный майдан». Интересно, кто его возглавит?

Однако Президент Зеленский и его Офис достаточно оперативно отреагировали на актуализацию тарифной проблемы. И это правильно, как с точки зрения их собственных интересов, так и с точки зрения интересов общественных. Президент Зеленский поручил правительству и и.о. министра энергетики Ю.Витренко урегулировать проблему с необоснованным повышением цены на газ отдельными поставщиками. Юрий Витренко обещает существенно (чуть ли не до 40%) снизить затраты потребителей на газ, а также усилить конкуренцию на рынке поставщиков газа для розничных потребителей. И вот теперь начнет действовать ситуация – «пацан сказал, пацан должен сделать». От эффективности действий Ю.Витренко по выполнению собственных обещаний будет зависеть его дальнейшая политическая перспектива. Параллельно это тест и для Премьер-министра Д.Шмыгаля. Если тарифная проблема обострится, то аргументов в пользу его отставки станет намного больше.

Джерело: блог Володимира Фесенка

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