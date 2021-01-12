Держава гарантує собі «тарифний» головний біль на довгі роки – експерт

Із початку року українці бунтують проти нових тарифів на газ

Із початку року українці бунтують проти нових тарифів на газ

Україна не здатна енергомодернізувати старий житловий фонд

Усунувшись від забезпечення високого класу енергоефективності нових будинків, держава гарантує собі «тарифний» головний біль на довгі роки. Про це розповів експерт з енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики Ігор Черкашин на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, Україна не здатна забезпечити фінансування енергомодернізації старого житлового фонду. Крім того, значна частина таких будинків більше потребує зміцнення будівельних конструкцій, ніж утеплення, щоби банально не почати сипатися серіями.

«На жаль, ніхто не дає гарантії, що після вкладення коштів в енергомодернізацію будинків, вони простоять ще 15-20 років. А без цього ми маємо банальну кампанійщину, а не державну політику», – сказав Черкашин.

Він додав, що це стосується не тільки житла, а й громадських будівель. Там спостерігається надлишковий ресурс, який, крім деяких великих міст, треба виводити з експлуатації й перепрофілювати.

«Людей у країні стає менше й утримання надлишкового ресурсу громадських будівель країні не по кишені», – підкреслив він.

Водночас Черкашин додав, що влада має сформувати реальні цілі щодо тарифного питання, а також озвучило реальний план дій.

Раніше виконавчий директор Асоціації «Енергоефективні міста» Святослав Павлюк розповів, що єдиним способом скорочення рахунків на тепло є комплексна термомодернізація будинків і модернізація міських систем для того, щоби скоротити об’єм спожитого енергоресурсу.

Раніше в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко визнав, що «Нафтогаз» завищив ціну газу для населення на 22%.

Лідерка парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зазначила, що українцям потрібно дати газ за цінами, за якими його закачали в підземні сховища влітку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення. Раніше президент Зеленський дав доручення Кабміну вирішити питання тарифів на газ.