Федоров завдає удару у відповідь

Як проводити вибори під час війни?

Відеозвернення Федорова із закликом до виборів – це фактично перехід екс-міністра оборони в опозицію. Ситуативно це відповідь на те, що остаточно закрита тема його повернення на посаду міністра оборони. Але зараз ставки зростають.

Федоров по суті пропонує в певній перспективі (і навряд далекій) визначитись українцям, хто правий в його протистоянні із Зеленським. І йдеться не просто про особисте протистояння. Федоров прямо натякає на протистояння з «колективним Зеленським», в якому візуально присутні і Єрмак і Арахамія, і який, по контексту звинувачується в корупції. Це як прелюдія до власної виборчої кампанії. І заклик розпочати дискусію про вибори під час війни. І це спосіб кардинально переформатувати політичний порядок денний і перехопити внутрішньополітичну стратегічну ініціативу.

Задача-мінімум цього звернення – вплинути на голосування у Верховній Раді по міністру оборони. Якщо вдасться емоційно і політично зачепити настрої депутатів, тоді це може провалити голосування по міністру оборони і створити нову ситуацію в парламенті.

Задача-максимум – кардинально розвернути внутрішньополітичний процес через ідею виборів під час війни. На даний момент більшість українців проти виборів під час війни. Але є відчутна тенденція зменшення кількості противників виборів під час війни. І зараз проти виборів під час війни виступає трохи більше половини українців. Виступ Федорова може змінити цю пропорцію. Може суттєво збільшитись кількість прихильників виборів під час війни.

Але як проводити ці вибори?

Провести нормальні вибори за звичними процедурами під час такої війни, як зараз, практично неможливо.

І тут технологічний гуру Михайло Федоров може запропонувати альтернативні технології голосування – голосування в смартфоні і, можливо, також голосування поштою. Впевнений, що вже найближчим часом він запропонує свої конкретні пропозиції з цього приводу. Він буде діяти покроково, щоб постійно зберігати ініціативу за собою.

Щодо критики виборів в електронний спосіб, то зараз побачимо, що багато хто, особливо в опозиції, змінить свою думку щодо виборів у смартофоні.

Простіше за все, навіть в дуже стислі терміни, провести таким чином вибори Президента України. І ці вибори фактично перетворяться в референдум про довіру Зеленському і Федорову, і вибір між Зеленським і Федоровим. І це, мабуть, теж частина стратегії Федорова. Він не може і не хоче чекати. В цьому сенсі він дуже схожий на Зеленського. І Федоров буде боротися проти Зеленського в його ж стилі – рішуче і швидко, але з своїми технологічними перевагами, яких не має у Зеленського.

А на даний момент Картонковий майдан і всі противники Зеленського отримують нові гасла, і провідну ідею, яка буде їх рушійною силою.

Схоже, що починається принципово новий етап внутрішньополітичної ситуації в Україні під час війни. Але саме про війну давайте не забувати. Саме війна є головним викликом для всіх нас, в тому числі і для Зеленського і для Федорова.