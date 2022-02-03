Що найбільше дратує у скандалі з Трухіним

Кожен патрон та ракета додають шансів у протистоянні з російською агресією

Скільки всього корисного можна зробити за 150 тисяч доларів

Що мене розізлило в кейсі скандалу з депутатом Трухіним від «слуг народу», так це те, що 150 тисяч доларів його спроби хабаря патрульним – це сім пострілів з українських високоточних противотанкових систем «Стугна» та «Корсар» та менше одного запуску Javelin.

Теоретично, за ці гроші ми могли спалити сім російських танків.

Сотня Трухіних і це десь 700 спалених російських танків зі «Стугни» або «Корсара».

150 тисяч доларів це повний ремонт в штабах військових частин, деякі з яких досі не взяли на баланс Міністерства Оборони, які роблять коштом волонтерів, це тепловізори, мішки та матеріали для утеплення бліндажів, це 228 комплексів дистанційного спостереження під тепловізійні системи «Арчер», що забезпечили б всі потреби у цих комплексах на фронті станом на сьогодні ДВІЧІ.

А він запросто готовий скинути ці гроші патрульним аби «прогулятися лісом».

Ми маємо вимагати гроші не в США та Британії, а з Трухіних...

Мені здається, що після ситуації з Трухіним, «слуги народу» мають скинутись грошима на Американський зенітно-ракетний комплекс «Патріот», аби захистити принаймні Верховну Раду та Київ від можливих ракетних та авіа ударів Росії.

Бо буде пізно. Якщо 150 тисяч у.е. не допомогли врятуватись від звичайного київського патрульного Петрика, то від «миротворчого контингенту» РФ не допоможуть тим більше.

Джерело: блог Мирослава Гая

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