Звернення Патріарха Філарета перед виборами президента України

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

На виборах треба голосувати за збереження Української Держави, за її незалежність і свободу, за яку віддають своє життя на Донбасі наші кращі сини і дочки

Дорогі браття і сестри!

Громадяни України!

Україна переживає нині момент складних випробувань. На кону саме її існування, як держави. Московський агресор окупував частину наших земель, на фронті гинуть наші воїни. Церква молиться за цілісність України і за загиблих героїв. Церква молиться за перемогу і за єдність українського народу. Без єдності не може бути досягнено перемоги над окупантом і збережено цивілізаційний вибір України, нашу спільність з Європою. Як говорить Священне Писання: «Всяке царство, що само в собі розділиться, запустіє; і дім, який розділиться сам в собі, упаде» (Лк. 11,17).

Церква молиться за те, щоб Господь дав мудрість нашому народові зробити такий вибір під час нинішніх президентських виборів, який зберіг би нашу Українську державу, забезпечив її суверенітет, цілісність і майбутнє. Наш народ хоче зберегти Україну, за яку поклали голови майже тринадцять тисяч її захисників. Готуючись до другого туру виборів, будемо молитись за них, покажемо цією молитвою те, що ми глибоко шануємо їхню жертовність. Ми просимо у Господа Царства Небесного загиблим героям, молимося за зцілення ран тисячам поранених у цій війні, молимося за їхніх рідних і близьких, щоб Бог дав їм сили пережити біль і втрати. Ці втрати недаремні, бо вони понесені за нашу свободу, за нашу Батьківщину, за наше майбутнє.

Разом з тим, Церква висловлює занепокоєння, що у передвиборчій кампанії сіється кукіль розбрату й непевності в майбутньому, зневажається пам’ять героїв Небесної сотні і наших воїнів. Ми чуємо висловлювання спрямовані проти європейського вибору України, які несуть загрозу національній безпеці. Зневага до самої України, культури й мови українського народу – недопустима.

Деякі засоби інформації в період виборчої кампанії ображають нашу Церкву, вживаючи такі вислови, як «перепатріархатити» Українську Церкву, отриманий від Вселенського Патріарха Варфоломія Томос про автокефалію Української Православної Церкви, для отримання якого немало потрудився діючий Президент, називають «термосом». Подібні вислови є зневажливими щодо нашого спільного здобутку, який надає духовну незалежність Українській Православній Церкві.

З іншого боку, віряни відчувають розчарування в недостатньому просуванню нашого суспільства до правди й справедливості, обурюються корупцією, відсутністю справжнього правосуддя, глибокими соціальними проваллями в суспільстві. Досі непокарані убивці Небесної сотні, не розслідувані убивства та напади на активістів. Церква печалиться таким станом в країні і, молячись за її уряд, висловлює вимогу мільйонів громадян взяти курс на справжні реформи, на побудову відповідальної перед народом держави. Саме такий курс завадить відновленню антиукраїнських сил і посилить Україну в боротьбі з російським агресором. Наші віряни хочуть чути про це вже сьогодні, вони жадають правди і справедливості.

Наголосимо, що майбутній Президент, виконуючи вимоги суспільства, має вже зараз показати як він проведе суттєві кадрові зміни в системі державного управління й силових структурах, здійснить кардинальну перебудову судової системи, прокуратури, виборчої системи, проведе реальне очищення держави від корупції. Лише тоді країна міцно стане на шлях правди, справедливості, демократії, справжнього, а не декларованого європейського вибору. Ставши на бік правди і справедливості, матимемо з тим і Господнє благословення.

Пам’ятаймо: там, де правда - там Бог, а де Бог - там перемога!

На виборах треба голосувати за збереження Української Держави, за її незалежність і свободу, за яку віддають своє життя на Донбасі наші кращі сини і дочки.

Джерело: cerkva.info

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