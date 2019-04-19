Гліб Павловський: Коломойському не варто розраховувати на лояльність президента Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Коломойський, звичайно, залишиться гравцем на українській сцені, але розраховувати на лояльність Зеленського не стане, - політолог

Зв’язок Зеленського з Коломойським – це привид для ймовірного наступного президента, - політолог

Російський політолог Гліб Павловський вважає, що олігарху – втікачу Ігорю Коломойському, не варто розраховувати на лояльність Володимира Зеленського, у разі його перемоги на виборах 21 квітня. Таку думку Павловськимй висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Павловського, зв’язок Зеленського з Коломойським – це такий привид для політика, що набув власного імпульсу, досягнув результатів.

«Зеленський не має бути пожиттєво вдячний (Коломойському)? Так не буває. Навпаки. Частіше зустрічається демонстративна нелояльність до тих, хто тобі допоміг спочатку», - стверджує політолог.

При цьому Павловський зазначає, що Коломойський, звичайно, залишиться гравцем на українській сцені, але розраховувати на лояльність Зеленського «така розумна людина як Ігор Коломойський не стане».

Нагадаємо, кандидата у президента Володимира Зеленського пов’язують з олігархом-втікачем Ігорем Коломойським, бо вони були діловими партнерами протягом багатьох років, зокрема, розкрутка шоу-проекту «95 квартал» відбулася на телеканалі Коломойського «1+1».

Як повідомлялося, Нацрада виявила порушення виборчого законодавства: на «1+1» забагато Зеленського.