«Чим ми можемо допомогти?». Як себе вести біженцям, які отримали дах і захист

У Дніпрі готові допомагати всім і без винятку, але насамперед тим, хто хоче тримати стрій і розуміє, що йому ніхто й нічого не винен

Всі рахунки має оплачувати РоZZія, але аж ніяк не ті, хто також несе тягар цієї жахливої війни

Мовою оригіналу

Тяжелое.

Но я должен об этом написать.

…

Почти неделю думал о том, писать или нет.

Но напишу.

Не судите строго.

…

Смотался намедни в Черновцы. По гуманитарным и личным вопросам.

Проехал за три дня всю страну.

По 12 часов за рулем.

Кропивницкий, Умань, Винница, Хмельницкий, Черновцы.

Бар, Гайсин, села, куда бы никогда не попал при прошлой жизни.

…

Начну и закончу Черновцами.

Город забит беженцами.

Все кафе, отели, улицы переполнены людьми.

Девочки с мелированными волосами с собачками под мышкой и в плюшевых костюмах «Джуси Кутюр».

(ненавижу. плюшевые. костюмы. с ж*пой в облипку)

Мальчики в «подстреленных» штанах и ноутбуками, оккупировавшие все заведения общественного питания.

Дети, орущие и бегающие по столам, при полном попустительстве родителей.

Деды/бабы, бухающие по ночам в номерах отелей.

Тотальное нарушение автомобилями ПДД.

…

И тут же местные девчата с черными лицами и кругами под глазами, сутками не спящие в волонтерском центре.

Румыны и испанцы, раздающие продукты и продукты гигиены.

Местные люди, светлые и искренние, делающие все и даже невозможное для нашей Победы.

…

Я все понимаю.

Я все понимаю.

Я все понимаю.

…

Но если вы приехали в гости, получить кров и защиту, то не думайте, что ваши плюшевые костюмы, балованные дети и пьяные родственники, это – правильно.

Даже если вы за это платите свои кровные деньги.

…

Правильно, это тогда, когда вы приходите к местным властям или волонтерам и говорите: «А чем мы можем помочь?»

Для нашей общей Победы.

Як кажуть місцеві: «Може хай старим дрова відвезуть?»

…

Дальше продолжать не буду.

Днепра это тоже касается.

…

Мы готовы помогать всем и без исключения.

Но в первую очередь тем, кто хочет держать строй и понимает, что тут ему никто и ничего не должен.

Потому, что все счета должна оплачивать РоZZия, ну уж никак не те, кто также, как и вы, несет тяжесть этой ужасной войны.

…

Надеюсь, что я передал свои переживания правильно…

Джерело: блог Бориса Філатова

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