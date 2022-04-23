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    Думки вголос

    «Чим ми можемо допомогти?». Як себе вести біженцям, які отримали дах і захист

    • Борис Філатов

      Мер Дніпра

    •  glavcom.ua
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    У Дніпрі готові допомагати всім і без винятку, але насамперед тим, хто хоче тримати стрій і розуміє, що йому ніхто й нічого не винен - «Чим ми можемо допомогти?». Як себе вести біженцям, які отримали дах і захист

    У Дніпрі готові допомагати всім і без винятку, але насамперед тим, хто хоче тримати стрій і розуміє, що йому ніхто й нічого не винен

    Всі рахунки має оплачувати РоZZія, але аж ніяк не ті, хто також несе тягар цієї жахливої війни

    Мовою оригіналу

    Тяжелое.

    Но я должен об этом написать.

    Почти неделю думал о том, писать или нет.

    Но напишу.

    Не судите строго.

    Смотался намедни в Черновцы. По гуманитарным и личным вопросам.

    Проехал за три дня всю страну.

    По 12 часов за рулем.

    Кропивницкий, Умань, Винница, Хмельницкий, Черновцы.

    Бар, Гайсин, села, куда бы никогда не попал при прошлой жизни.

    Начну и закончу Черновцами.

    Город забит беженцами.

    Все кафе, отели, улицы переполнены людьми.

    Девочки с мелированными волосами с собачками под мышкой и в плюшевых костюмах «Джуси Кутюр».

    (ненавижу. плюшевые. костюмы. с ж*пой в облипку)

    Мальчики в «подстреленных» штанах и ноутбуками, оккупировавшие все заведения общественного питания.

    Дети, орущие и бегающие по столам, при полном попустительстве родителей.

    Деды/бабы, бухающие по ночам в номерах отелей.

    Тотальное нарушение автомобилями ПДД.

    И тут же местные девчата с черными лицами и кругами под глазами, сутками не спящие в волонтерском центре.

    Румыны и испанцы, раздающие продукты и продукты гигиены.

    Местные люди, светлые и искренние, делающие все и даже невозможное для нашей Победы.

    Я все понимаю.

    Я все понимаю.

    Я все понимаю.

    Но если вы приехали в гости, получить кров и защиту, то не думайте, что ваши плюшевые костюмы, балованные дети и пьяные родственники, это – правильно.

    Даже если вы за это платите свои кровные деньги.

    Правильно, это тогда, когда вы приходите к местным властям или волонтерам и говорите: «А чем мы можем помочь?»

    Для нашей общей Победы.

    Як кажуть місцеві: «Може хай старим дрова відвезуть?»

    Дальше продолжать не буду.

    Днепра это тоже касается.

    Мы готовы помогать всем и без исключения.

    Но в первую очередь тем, кто хочет держать строй и понимает, что тут ему никто и ничего не должен.

    Потому, что все счета должна оплачивать РоZZия, ну уж никак не те, кто также, как и вы, несет тяжесть этой ужасной войны.

    Надеюсь, что я передал свои переживания правильно…

    Джерело: блог Бориса Філатова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна волонтер Україна Чернівці окупація #stoprussia
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    «Чим ми можемо допомогти?». Як себе вести біженцям, які отримали дах і захист