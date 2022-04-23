«Чим ми можемо допомогти?». Як себе вести біженцям, які отримали дах і захист
У Дніпрі готові допомагати всім і без винятку, але насамперед тим, хто хоче тримати стрій і розуміє, що йому ніхто й нічого не винен
Всі рахунки має оплачувати РоZZія, але аж ніяк не ті, хто також несе тягар цієї жахливої війни
Мовою оригіналу
Тяжелое.
Но я должен об этом написать.
…
Почти неделю думал о том, писать или нет.
Но напишу.
Не судите строго.
…
Смотался намедни в Черновцы. По гуманитарным и личным вопросам.
Проехал за три дня всю страну.
По 12 часов за рулем.
Кропивницкий, Умань, Винница, Хмельницкий, Черновцы.
Бар, Гайсин, села, куда бы никогда не попал при прошлой жизни.
…
Начну и закончу Черновцами.
Город забит беженцами.
Все кафе, отели, улицы переполнены людьми.
Девочки с мелированными волосами с собачками под мышкой и в плюшевых костюмах «Джуси Кутюр».
(ненавижу. плюшевые. костюмы. с ж*пой в облипку)
Мальчики в «подстреленных» штанах и ноутбуками, оккупировавшие все заведения общественного питания.
Дети, орущие и бегающие по столам, при полном попустительстве родителей.
Деды/бабы, бухающие по ночам в номерах отелей.
Тотальное нарушение автомобилями ПДД.
…
И тут же местные девчата с черными лицами и кругами под глазами, сутками не спящие в волонтерском центре.
Румыны и испанцы, раздающие продукты и продукты гигиены.
Местные люди, светлые и искренние, делающие все и даже невозможное для нашей Победы.
…
Я все понимаю.
Я все понимаю.
Я все понимаю.
…
Но если вы приехали в гости, получить кров и защиту, то не думайте, что ваши плюшевые костюмы, балованные дети и пьяные родственники, это – правильно.
Даже если вы за это платите свои кровные деньги.
…
Правильно, это тогда, когда вы приходите к местным властям или волонтерам и говорите: «А чем мы можем помочь?»
Для нашей общей Победы.
Як кажуть місцеві: «Може хай старим дрова відвезуть?»
…
Дальше продолжать не буду.
Днепра это тоже касается.
…
Мы готовы помогать всем и без исключения.
Но в первую очередь тем, кто хочет держать строй и понимает, что тут ему никто и ничего не должен.
Потому, что все счета должна оплачивать РоZZия, ну уж никак не те, кто также, как и вы, несет тяжесть этой ужасной войны.
…
Надеюсь, что я передал свои переживания правильно…
Джерело: блог Бориса Філатова