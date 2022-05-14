  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Єгор Фірсов
рус
    Думки вголос

    Медицина на фронті. Що потрібно терміново міняти

    • Єгор Фірсов

      Народний депутат 7 та 8 скликань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Теми, що рятують життя наших воїнів, ігнорувати не можна - Медицина на фронті. Що потрібно терміново міняти
    Теми, що рятують життя наших воїнів, ігнорувати не можна

    Багато поранених помирають від втрати крові ще під час евакуації

    Одразу прошу не сприймати цей текст, як критику когось. У нас іде війна і на ній не буває ідеальних рішень. Але час минає, нашу систему треба вдосконалювати, а помилки мінімізувати. Мова піде про військову медицину – те, що зберігає безцінне, життя і здоров’я наших воїнів.

    Перше, з чого почну – це знання. Їх дуже бракує. У випадку поранення на «нулі», як правило боєць надає собі допомогу сам, або його товариш. Або це робить військовий медик, якщо він є, і якщо він є поряд. Вже далі йде евакуація, і вже після цього, до роботи стають лікарі шпиталю. Від поранення і до потрапляння в шпиталь можуть пройти години!

    Тому, знання самих військових про першу допомогу – це дуже важливо.

    На законодавчому рівні треба закріпити, що не допускається до фронту боєць, який не пройшов тижневі курси з тактичної медицини.

    Треба збирати тренерів для всіх військових частин. Відкривати центри, вписувати цю позицію у військові доктрини. Через елементарний брак знань ми втрачаємо людей, там де не мали б втрачати. Йдуть кращі з кращих, лише тому, що не навчили накладати турнікет, а це 3 дні практики. Ми не можемо і не маємо собі такого дозволяти!

    Друге, про що хочу сказати це логістика, обладнання і забезпечення. Ви бачили, що лежить у аптечці військових? Якщо аптечка є – то у більшості випадків там турнікет, або навіть Джут Есмпарха, та бінт. А має бути затверджений перелік, з десятка позицій.

    Багато поранених помирають від втрати крові ще під час евакуації.

    Є точки фронту, де взагалі немає реанімобіля, щоб нормально довезти пораненого до шпиталя з крапельницею, після втрати крові.

    Або реанімобілі в дуже поганому стані. І мова йде тут не про супер броньоване авто. Мова про звичайну карету швидкої допомоги – ті, що працюють в кожному населеному пункті. Повторюсь – від «нуля» до шпиталю можуть пройти години. І вести пораненого доводиться у дуже важких умовах.

    Третє – медичний персонал. Це шок, але на деяких позиціях немає лікарів-хірургів. Я навмисно не буду називати міста або місця, щоб не інформувати ворога, але я знаю конкретно точки де можна зробити міні шпиталі, (не за 70, а то і за 100 кілометрів від лінії фронту, як зараз) але є проблема – лікарі роз‘їхались. Є хірург, немає анестезіолога, або навпаки. Є обладнання, немає кому працювати. Або знову навпаки.

    Звичайно, я допускаю, що лікарі які працюють у прямій близькості до лінії фронту, мають отримувати значно більшу зарплатню. Це вже справа депутатів та уряду. Але я не вірю, що в усій країні не знайдеться лікарів в необхідній кількості для порятунку життя воїнів. Значить щось працює не так, і цій проблемі не приділяють уваги.

    Я написав свої думки дуже коротко. За освітою, я не є медиком чи військовим. Лише описую ситуацію, яку сам бачив. І сподіваюсь цей текст помітять урядовці.

    Я знаю як важко працюють міністри в умовах війни. Важко, як ніколи. Знайти зброю, доставити її, вирішити питання з пальним тощо. Але і теми, що рятують життя наших воїнів, ігнорувати не можна. В перші дні війни в нас було завдання вистояти будь якою ціною. Сьогодні вже 80 день війни, час йде і треба проводити якісні зміні навіть в таких складних умовах. І особливо важливо працювати над питаннями забезпечення фронту, адже саме тут здобувається наша перемога!

    Слава Україні!

    Читайте також:

    Джерело: блог Єгора Фірсова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти медицина війна військові Україна окупація евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Тишкевіч
    Ігор Тишкевіч

    Аналітик «Українського інституту майбутнього»

    Агія Загребельська
    Агія Загребельська

    українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Олексій Гончаренко
    Олексій Гончаренко

    Народний депутат

    Ярина Ключковська
    Ярина Ключковська

    Фахівець з комунікацій, викладач Львівської бізнес-школи

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Медицина на фронті. Що потрібно терміново міняти