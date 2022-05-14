Туреччина готова евакуювати поранених з «Азовсталі»

Турецький корабель доставить поранених солдатів та інших цивільних осіб до Стамбула

Анкара готова відправити корабель для евакуації поранених військових із маріупольського заводу «Азовсталь». Про це повідомив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю агентству Reuters.

Ібрагім Калін сказав, що він особисто обговорював цю пропозицію з президентом України Володимиром Зеленським у Києві два тижні тому, і що вона залишається «на столі», хоча Москва на неї не погодилася.

«Згідно з планом, евакуйовані з великого металургійного заводу «Азовсталь» люди будуть доставлені по суші до порту Бердянськ, який, як і Маріуполь, знаходиться на Азовському морі. А турецьке судно доставить їх через Чорне море до Стамбула. Якщо це можна зробити таким чином, ми будемо раді зробити це, ми готові. Фактично, наш корабель готовий вирушити і доставити поранених солдатів та інших цивільних осіб до Туреччини», – наголосив представник Реджепа Тайіпа Ердогана.

Раніше родичі українських захисників, які боронять Маріуполь та перебувають на заводі «Азовсталь», закликали президента Китаю Сі Цзіньпіня вплинути на російського диктатора Володимира Путіна у питанні вивезення поранених бійців у безпечне місце.

Також стало відомо, що Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.

Тим часом у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар заявив, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

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