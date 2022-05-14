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    Величезну колону автівок із маріупольцями пропустили до Запоріжжя (фото)

    До Запоріжжя прямує величезна колона автівок з маріупольцями - Величезну колону автівок із маріупольцями пропустили до Запоріжжя (фото)
    До Запоріжжя прямує величезна колона автівок з маріупольцями
    фото: t.me/andriyshTime

    Колона автівок із Маріуполя очікувала пропуску до Запоріжжя понад три дні

    Велику колону від 500 до 1000 автомобілів з Маріуполя, що перебувала на окупаційному пункті пропуску понад три дні, нарешті пропустили у бік Запоріжжя. Про це повідомив радник мера Маріуполя Анатолій Андрющенко.

    «Маріуполь. Евакуація. Хороші новини. Величезну колону автівок з маріупольцями (від 500 до 1000 автівок), що очікували пропуску понад три дні, нарешті пропустили до Запоріжжя. Нарешті, чекаємо наших рідних маріупольців удома», – написав Андрющенко.

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    Величезну колону автівок із маріупольцями пропустили до Запоріжжя (фото)
    Величезну колону автівок із маріупольцями пропустили до Запоріжжя (фото)
    Величезну колону автівок із маріупольцями пропустили до Запоріжжя (фото)
    фото: t.me/andriyshTime


    Раніше родичі українських захисників, які боронять Маріуполь та перебувають на заводі «Азовсталь», закликали президента Китаю Сі Цзіньпіня вплинути на російського диктатора Володимира Путіна у питанні вивезення поранених бійців у безпечне місце.

    Також стало відомо, що Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.

    Тим часом у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

    Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар заявив, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

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    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Величезну колону автівок із маріупольцями пропустили до Запоріжжя (фото)