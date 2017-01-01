Президент хоче створити ручний та лояльний Антикорупційний суд

Ось так, в черговий раз, нам хочуть «впарити» псевдореформу

Мовою оригіналу Президент внес свой вариант законопроекта про Антикоррупционный суд. Чего и следовало ожидать от юристов Банковой, закон выписан так, чтобы сформировать ручной, лояльный и прогнозируемый суд. Вместо того чтобы довериться в отборе судей международным антикоррупционным организациям, президент предлагает стандартную процедуру

Єгор Фірсов Народний депутат 7 та 8 скликань

Єгор Фірсов

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Ось так, в черговий раз, нам хочуть «впарити» псевдореформу

Мовою оригіналу

Президент внес свой вариант законопроекта про Антикоррупционный суд. Чего и следовало ожидать от юристов Банковой, закон выписан так, чтобы сформировать ручной, лояльный и прогнозируемый суд.

Вместо того чтобы довериться в отборе судей международным антикоррупционным организациям, президент предлагает стандартную процедуру назначения. Т.е. будет как с НАЗК которые не могут найти коррупционных денег в декларациях или как с ДБР - назначат «друзей» системы.

Сроки начала работы суда прописаны так, чтобы он не начал работать, пока этого не захочет власть. А она этого никак не хочет.

А еще на антикор суд хотят повесить дела всех силовиков. Т.е. судьи просто утонут в делах и КПД снизится в разы. Вот так, в очередной раз, нам хотят впарить псевдо реформу. Ну а почему бы и нет? С НАЗК и ДБР получилось, а очередное НАБУ им больше не нужно.

Джерело: блог Єгора Фірсова

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