Європа вже зрозуміла, що проблеми Росії не лікуються

Росія ще більше прикручує газ Європі

За розрахунками ЄС, відключення газопостачання може зменшити ВВП Єврозони на 1,5% у разі найгіршого сценарію під час найхолоднішої зими. На 1,5%, Карл. Це їх офіційний прогноз. Офіційний найгірший прогноз бюрократів, які зазвичаю перестраховуються по повній.

Тобто якщо б за звичайним сценарієм ВВП ЄС зростало на 2,2%, то у разі супер радикальних дій Росії на газовому ринку ВВП ЄС може зрости на 0,7%. Але все рівно зрости.

Тому дуже тішать усі ці потугу Лаврова-Мєдвєдєва-Патрушева і інших кремлівських божевільних, які погрожують Європі «Кузькіною мамой» і економічним колапсом. Така собі форма імпотенції. При тому, що падіння ВВП Росії буде на порядок більше, а перспективи на порядок гірші.

І так, це та гра, в яку можна грати лишень один раз. Бо з наступного року ЄС переорієнтується. І знайде інші джерела чи то постачання газу, чи то енергії. А от Газпром свій газ зможе тіки спалювати, бо немає інфраструктури його подіти. Тобто газові доходи від експорту майже обтуляться, залишивши тіки скудний грошовий потік з Китаю, які отримає собі майже безкоштовний газ від продавця, якому нема куди ще продати. Та й зможе купити мізер у порівнянні з ринком Європи. І це все назавжди. Принаймі, допоки живий Путін. Великий стратег.

Радянський союз, навіть перебуваючи під певними санкціями, навіть маючи ідеологічне протистояння з НАТО завжди залишавсся надійним постачальником газу. Бо, схоже, у кремлівських комуністів було більше клепок у голові, ніж у клемлівських КГБістів.

Спочатку Путін вів газові війни з Україною. І Україна скоротила імпорт газу в 5 разів, повністю зупинивши будь-які покупки безпосередньо у Газпрома. Зараз Путін розпочав ту саму історію із цілим ЄС. Із наперед відомим результатом. Геній. Кремлівський геній з бункера.

Залишаються тільки нафтові доходи. Але от біда, якщо економіка Європи буде падати і це буде загрожувати рецесією, то впадуть ціни і на нафту. А Росія вже продає свою нафту дешевше, ніж робила це до 24 лютого. І подає менші об’єми. А далі більше. Бо недаремно їздив Байден на Близкький Схід. Просто так він би не літав до принця, який любить розпилювати людей, ставлячі себе під удар суспільства у Вашингтоні. За таке він мав щось отримати. І це щось має бути виражено у відсотках збільшення видобутку, як самої Саудівської Аравіі, так і ОПЕК. Та й розмови про обмеження ціни на російську нафту не вщухають.

А частка нафтогазових доходів в бюджеті Росії при цьому збільшилась вдвічі цього року. Ну бо імпортних мит більше не збирається, боя кось імпорту не стало. Та й споживання, а значить і податки на нього, в Росії падають. Ну бо не має народ-бурундук активно ходити у магазини. У православному Ірані так не прийнято. Таким чином, Росія роблячи боляче комусь, тій смій Європі, у будь-якому разі робить собі на порядок більшь болючий удар. Але певне то і є та сама загадкова руська душа

Джерело: блог Сергія Фурси

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