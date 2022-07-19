Історичний момент. Північна Македонія та Албанія почали переговори з ЄС

Жозеп Боррель назвав це рішення «історичним моментом» у той час, коли «у нас немає багато хороших новин» у Європі

Європейська рада під керівництвом погодилася відкрити переговори про приєднання з Албанією та Північною Македонією

Лідери Північної Македонії та Албанії готуються до довгоочікуваного початку переговорів з Європейським Союзом, який став можливим після того, як посли ЄС ухвалили переговорні рамки з двома країнами, а також після голосування в парламентах Північної Македонії та Болгарії, які прийняли т.зв. французьку пропозицію. Про це повідомив кореспондент «Главкому».

Чехія, яка почала головувати в ЄС з 1 липня, минулого тижня заявила, що готова у разі потреби скликати міжурядову конференцію. У ній візьмуть участь прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала разом із послами країн ЄС та лідерами країн-кандидатів, які починають переговори.

«Європейська рада під керівництвом (головуючої Чехії) щойно погодилася відкрити переговори про приєднання з Албанією та Північною Македонією», — написав Фіала вчора ввечері. «Разом ми зробили ще один важливий крок до наближення Західних Балкан до ЄС. Це величезний успіх нашого головування».

Слід зазначити, що для Північної Македонії цей крок не є фактичним початком переговорів: вони можуть розпочатися на наступній міжурядовій конференції і лише після того, як болгари будуть включені до конституції разом з іншими «частинами народів».

Однак високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав це рішення «історичним моментом» у той час, коли «у нас немає багато хороших новин» у Європі.

Попри концепцію, яка використовується в болгарському публічному просторі про «впуск» Північної Македонії в ЄС шляхом зняття вето, для Скоп’є шлях до членства тільки почався і, ймовірно, займе від п’яти до десяти або навіть більше років.

Раніше повідомлялося, що Болгарія блокує перемовини щодо вступу Північної Македонії до ЄС. Причиною цього є невизнання окремої македонської мови та нації.

Також Північна Македонія підтримала угоду, яка може розблокувати їй шлях до членства в ЄС.