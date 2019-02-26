Краще б він і далі мовчав... Зеленський повчав повторювати тези російської пропаганди

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Можна навчити актора красиво говорити. Але не можна прищепити йому правильні цінності

Мовою оригіналу

Зеленский нарушил молчание и наконец то прокомментировал хоть что-то. Дождались. Но лучше б уже молчал. Потому что в попытки оседлать хайп кандидат в президенты слишком сильно показал себя.

И вот тут возникли проблемы. Казалось бы, тема выбрана идеально. Коррупция в окружении президента, да еще и в армии. Идеальный вариант.

Но сказались проблемы с ценностями. Ценностями кандидата в президенты. Которые оказались весьма «русскомирскими».

Что говорит кандидат в президенты Зеленский?

Красть это плохо. Это очевидно. Для этого не надо много ума. И бороться с коррупцией необходимо.

А вот дальше сложно. Потому что Зеленский говорит, что «тот кто пришел на крови», имея ввиду Порошенко. И тут вопрос. А что это вообще было? По словам Зеленского Порошенко пришел на крови? Что это, как не повторение российской пропаганды? Т е это не вынужденная мера, защита от агрессии России, а «приход на крови». Давайте дальше продолжать мысль. Может быть это гражданская война, которую развязала киевская хунта? Чтобы наказать жителей Донбасса? И нет никакой агрессии России? Ведь «пришел на крови» президент Украины. Значит ему нужна была кровь. Значит он, конечно же, и виноват в ней.

Если есть другое объяснение этой фразы, то буду благодарен.

Это повторяет одну и ту же мантру людей, которые озвучивают, что война выгодна власти. Базируясь на том, что кто-то зарабатывает на контрабанде, а значит получает выгоду. И из этого проистекает казалось бы логичный вывод, что раз так, то и война не заканчивается, потому что она выгодна украинской власти. А раз так, стоит власть поменять, как тут же война будет закончена. И не беда, что войну начали русские. И не беда, что русские владеют ключом от мира и просто не желают его давать без капитуляции Украины.

И это тоже повторение российской пропаганды. Да, в Украине существует контрабанда. И да, поскольку страна коррумпирована, то на ней всегда будет наживаться кто-то из власти. Как и на всем другом. Силовики, чиновники в Украине наживаются на всем, на войне и мире. Всегда. И это жестокая манипуляция, привязывать к коррумпированности украинских чиновников завершение войны. Потому что ее завершение не зависит от воли украинского президента или СБУшника Оно зависит исключительно от воли Путина или любого другого, кто возглавит Россию. Война закончится в тот момент, когда российские наемники уйдут с Донбасса. Все. А повторяя российскую пропаганду про «выгодную волну» мы лишь пытается оправдать будущую капитуляцию, на условиях Путина. Потому что никто, никто из кандидатов, у которых есть «мирный план» его не озвучил. По простой причине. Такого плана нет. Его не может быть. Разве что кто-то из кандидатов в президенты Украины пообещает развалить российскую экономику раньше, чем это сделает Путин.

Таким образом, в такой невинной фразе, кандидат Зеленский озвучил базовые вещи российской пропаганды. А значит, что она «ему заходит». А значит в голове у него бесконечный «русский мир».

И это ведь не все. Дальше кандидат в президенты говорит, что «Мова» - это разделение людей. Снова повторяя мантры российских пропагандистов. Один в один. Как раньше он защищал своих «Сватов». Как защищал российских артистов, гастролирующих по Крыму. Как защищал украинских артистов, которые зарабатывают в России. И как продолжает их защищать. И это все вопрос ценностей. Ценностей кандидата в президенты.

Можно научить актера красиво говорить. Но нельзя привить ему правильные ценности. Он может улыбаться на фотографиях с Мировым Банком, он может повторять заученные слова о либеральной экономике. Прекрасные слова, кстати. Но все это пустое. Потому что это всего лишь роль. Роль, которую человек стал учить совсем недавно. А вот его ценности, которые определяли и его шутки, и его не участие в общественной жизни страны, они с ним давно. И они не украинские. Они «русскомирские». И поэтому Зеленского прячут от людей. Поэтому он не будет выходить на люди, идти на дебаты. Потому что там будет не образ из роли, не тот идеальный президент, которого все себе домыслили, а настоящий Вова. Какой он есть. И его настоящие ценности. И как только он начнет их озвучивать, проявится его настоящая поддержка. И что-то подсказывает, что тогда он будет популярен в основном в тех регионах, где очень любили Януковича и до сих пор уважают Путина.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»