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    На Вінниччині зареєстровано 190 заяв та повідомлень щодо можливих порушень виборчого законодавства

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    На Вінниччині зареєстровано 190 заяв та повідомлень щодо можливих порушень виборчого законодавства

    Правоохоронці оприлюднили статистику правопорушень з початку передвиборчої кампанії

    Станом на 19 березня поліцією Вінниччини зареєстровано 190 повідомлень щодо подій, пов’язаних з можливими порушенням виборчого законодавства.

    За 8 повідомленнями розпочаті кримінальні провадження, складено 15 адміністративних протоколів, 127 заяв розглянуто відповідно до Закону «Про звернення громадян».

    Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Минулої доби до Жмеринського відділу поліції надійшло повідомлення про проведення перевиборчої агітації на підтримку одного з кандидатів в Президенти України у недозволеному місці.  

    Повідомлення зареєстроване у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Проводиться перевірка.

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