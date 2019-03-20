На Вінниччині зареєстровано 190 заяв та повідомлень щодо можливих порушень виборчого законодавства
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Розсилка
Правоохоронці оприлюднили статистику правопорушень з початку передвиборчої кампанії
Станом на 19 березня поліцією Вінниччини зареєстровано 190 повідомлень щодо подій, пов’язаних з можливими порушенням виборчого законодавства.
За 8 повідомленнями розпочаті кримінальні провадження, складено 15 адміністративних протоколів, 127 заяв розглянуто відповідно до Закону «Про звернення громадян».
Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».
Минулої доби до Жмеринського відділу поліції надійшло повідомлення про проведення перевиборчої агітації на підтримку одного з кандидатів в Президенти України у недозволеному місці.
Повідомлення зареєстроване у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Проводиться перевірка.
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