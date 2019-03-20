За відмову від дебатів, кандидата треба знімати з перегонів - Безсмертний



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Роман Безсмертний вважає ігнорування дебатів нічим іншим, як свідомим обманом виборців

Дебати – це найкращий формат для озвучення позиції, - політик

Кандидат у президенти Роман Безсмертний виступає за закріплення на законодавчому рівні норми про те, щоб участь у дебатах для всіх кандидатів у президенти була обов’язковою. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

«Дебати – це найкращий формат для озвучення позиції. Тому мене відверто дивують кандидати, які відмовляються від участі у таких ефірах. Особливо, коли йдеться про, так званих, лідерів соціологічних досліджень. Декого з них за час виборчої кампанії ми майже взагалі не бачили на екранах, хіба що у власному кіно та шоу. Декому влаштовують виключно теплу ванну і жодної гострої дискусії для них!», - зауважив політик.

Безсмертний вважає ігнорування дебатів нічим іншим, як свідомим обманом виборців.

«Люди не знають позиції кандидата з того чи іншого питання. Люди не розуміють, що кандидат має намір робити після перемоги. Вони навіть не здогадуються, що чекати від переможця», - зазначив він.

На його думку, участь у дебатах для всіх кандидатів у президенти має бути обов’язковою, це «треба закріпити у законодавстві», а за відмову від дебатів кандидата треба знімати з перегонів.

«Як можна боятися чесної, професійної дискусії, якщо ідеш у президенти? Адже тобі доведеться 5 років керувати державою! Я не боюсь дебатів. Мені немає чого приховувати і є, що сказати», - наголосив Безсмертний.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Роман Безсмертний у середу, 20 березня, о 18.30 візьме участь у дебатах на телеканалі UA:Суспільний.

«За час цієї передвиборчої кампанії у теле- і радіоефірах він багато дискутував із різними кандидатами в президенти. Жодного разу не відмовився. Не диктував умови щодо учасників дебатів чи запитань», - пише прес-служба Безсмертного.