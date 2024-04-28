Чому варто перевірити свою талію та індекс маси тіла

Експерти зауважують, що для жінок окружність талії не має перевищувати 84 см, для чоловіків – 90 см

«Ожиріння щороку вбиває близько чотирьох мільйонів людей»

The Economist пише про нове дослідження ожиріння в світі. Воно вийшло в медичному журналі Lancet. В 2022 році понад один мільярд людей мали діагноз ожиріння.

Україна теж входить до числа країн, де рівень ожиріння високий і знаходиться в межах 20-30%.

Україна входить до числа країн, де рівень ожиріння високий і знаходиться в межах 20-30% графік: The Economist

Дослідники базували свої висновки на вимірах ваги та зросту понад 220 мільйонів людей з приблизно 190 країн. Вони виявили, що з 1990 року рівень ожиріння подвоївся серед дорослих і збільшився в чотири рази серед дітей та підлітків.

Ожиріння визначається таким параметром як індекс маси тіла (ІМТ) – це співвідношенням ваги (в кг) до квадрата зросту (в метрах).

Нормальним вважається ІМТ в діапазоні від 18,5 до 24,9.

Наприклад, розрахуємо ІМТ жінки з масою тіла 65 кг і 170 см 65/1,7*1,7=22,5 – ІМТ в межах норми.

Якщо людина має ІМТ від 25 до 30, то в неї є зайва вага. ІМТ понад 30 вважається ожирінням.

Це корисне емпіричне правило, але недосконале, наприклад, воно не працює на бодібілдерах.

Тому варто ще заміряти талію – для жінок окружність талії не має перевищувати 84 см, для чоловіків – 90 см.

Якщо показники вищі – це може свідчити про ризик інсулінорезистентності і діабету.

Вважається, що ожиріння щороку вбиває близько чотирьох мільйонів людей. Дослідження показали, що більшість людей з ІМТ понад 30 значно частіше страждають від таких захворювань, як діабет. Високий ІМТ також збільшує ризик понад десятка видів раку.

Те, що так багато людей борються зі своєю вагою, показує, що ожиріння – це більше, ніж питання дієтичної сили волі – пище The Economist. Людське тіло еволюціонувало, щоб пережити зиму та голод: воно призначене для того, щоб чіплятися за вагу тіла і буде протистояти зусиллям, щоб втратити її.

Надлишок дешевих, ультраоброблених продуктів є причиною переїдання. А нестача овочів і фруктів в раціоні призводить до запальних процесів. І все це довершує сидячий, малорухливий спосіб життя.