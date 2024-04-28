Головна Думки вголос Галина Панченко
search button user button menu button
Галина Панченко Health coach (тренер зі здоров'я), журналіст та фахівець з комунікацій

Чому варто перевірити свою талію та індекс маси тіла

здоров'я
glavcom.ua
Експерти зауважують, що для жінок окружність талії не має перевищувати 84 см, для чоловіків – 90 см
фото: Depositphotos

«Ожиріння щороку вбиває близько чотирьох мільйонів людей»

The Economist пише про нове дослідження ожиріння в світі. Воно вийшло в медичному журналі Lancet. В 2022 році понад один мільярд людей мали діагноз ожиріння.

Україна теж входить до числа країн, де рівень ожиріння високий і знаходиться в межах 20-30%.

Україна входить до числа країн, де рівень ожиріння високий і знаходиться в межах 20-30%
Україна входить до числа країн, де рівень ожиріння високий і знаходиться в межах 20-30%
графік: The Economist

Дослідники базували свої висновки на вимірах ваги та зросту понад 220 мільйонів людей з приблизно 190 країн. Вони виявили, що з 1990 року рівень ожиріння подвоївся серед дорослих і збільшився в чотири рази серед дітей та підлітків.

Ожиріння визначається таким параметром як індекс маси тіла (ІМТ) – це співвідношенням ваги (в кг) до квадрата зросту (в метрах).

Нормальним вважається ІМТ в діапазоні від 18,5 до 24,9.

Наприклад, розрахуємо ІМТ жінки з масою тіла 65 кг і 170 см 65/1,7*1,7=22,5 – ІМТ в межах норми.

Якщо людина має ІМТ від 25 до 30, то в неї є зайва вага. ІМТ понад 30 вважається ожирінням.

Це корисне емпіричне правило, але недосконале, наприклад, воно не працює на бодібілдерах.

Тому варто ще заміряти талію – для жінок окружність талії не має перевищувати 84 см, для чоловіків – 90 см.

Якщо показники вищі – це може свідчити про ризик інсулінорезистентності і діабету.

Вважається, що ожиріння щороку вбиває близько чотирьох мільйонів людей. Дослідження показали, що більшість людей з ІМТ понад 30 значно частіше страждають від таких захворювань, як діабет. Високий ІМТ також збільшує ризик понад десятка видів раку.

Те, що так багато людей борються зі своєю вагою, показує, що ожиріння – це більше, ніж питання дієтичної сили волі – пище The Economist. Людське тіло еволюціонувало, щоб пережити зиму та голод: воно призначене для того, щоб чіплятися за вагу тіла і буде протистояти зусиллям, щоб втратити її.

Надлишок дешевих, ультраоброблених продуктів є причиною переїдання. А нестача овочів і фруктів в раціоні призводить до запальних процесів. І все це довершує сидячий, малорухливий спосіб життя.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: здоров'я Україна діабет діагноз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найголовнішим і невідновлюваним ресурсом є життя солдата
Найцінніший ресурс війни
22 квiтня, 12:15
Якщо усунути проблему боргів на ринку, в Україні є сприятливі умови для інвесторів у будівництво генерації, вважає Кудрицький
«Укренерго» назвало перепону для будівництва розподіленої генерації в Україні
1 квiтня, 16:47
Росія розповсюджує серед мешканців Харкова фейк про евакуацію міста: подробиці
Росія розповсюджує серед мешканців Харкова фейк про евакуацію міста: подробиці
3 квiтня, 07:57
Оксана Білозір відсвяткувала 45-річчя своєї творчої діяльності масштабним концертом у Палаці «Україна»
Ющенко станцював у Палаці «Україна» з Народною артисткою Оксаною Білозір (відео)
7 квiтня, 22:42
Україна втратила, за деякими даними, близько третини працездатних осіб
З України масово виїхали спеціалісти: у якій галузі найбільший дефіцит
10 квiтня, 17:00
На думку Коутса, наслідки ненадання допомоги Україні стануть очевидними не лише для НАТО, але й для США та їхніх союзників
Ексглава розвідки адміністрації Трампа виступає за збільшення допомоги Україні
12 квiтня, 02:26
Atacms було включено до березневого пакету військової допомоги Україні на суму в $300 млн
США у березні таємно передали Україні далекобійні Atacms – Reuters
24 квiтня, 20:21
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 11 атак
ЗСУ завдали ударів по шести районах зосередження особового складу окупантів – Генштаб
17 квiтня, 07:22
Радакін визнав, що Україна зіткнулася з «важкою» боротьбою з активним російським наступом та її оборона перебуває під впливом песимістичних настроїв
Україна посилить удари в глиб Росії: командувач армії Британії зробив прогноз
25 квiтня, 10:14

Галина Панченко

Чому варто перевірити свою талію та індекс маси тіла
Чому варто перевірити свою талію та індекс маси тіла
Чи достатньо ви споживаєте білка? Як вирахувати норму
Чи достатньо ви споживаєте білка? Як вирахувати норму
Як позбутися залежності від солодкого. Правила, які вас здивують
Як позбутися залежності від солодкого. Правила, які вас здивують

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Підозрюваний у вбивстві син екссудді Аблова дорогою до суду «опинився у реанімації»
50K
Вербна неділя – 2024: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
31K
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
22K
Танкіст розповів, чи виправдали сподівання легендарні «Леопарди»
18K
Що загрожує росіянам, які на Олімпіаді демонструватимуть літеру «Z»? Відповідь президента МОК
7243
На Полтавщині засудили за ухилення від мобілізації батька семи дітей: чому він отримав повістку

Новини

Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
Сьогодні, 05:27
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
Вчора, 15:07
Україна досі споживає російський скраплений газ
Вчора, 13:06
Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua