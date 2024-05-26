Фуфломіцини і БАДи. Чи є різниця?

Дієтичні добавки або бади або сапліменти – це продукти харчування, добавки до вашого основного раціону, але важливо пам’ятати, що це не ліки

Декілька простих і дієвих порад як можна спробувати убезпечити себе від споживання фуфломіцинів

Взимку я завжди приймаю вітамін D3, бо в наших широтах в цю пору року майже немає сонця і у всіх людей нестача або навіть дефіцит цього вітаміну. Я завжди думала, що вітамін D3 – це ліки, адже купувала його в аптеці, у нього є різне дозування і форма випуску (таблетки, рідина і навіть ампули), є докладна інструкція з описанням і рекомендація з прийому, мені його призначав лікар. Але насправді, якщо ви подивитесь на упаковку відомих брендів вітаміну D3, ви побачите напис «дієтична добавка».

А ось наприклад фолієва кислота, яку приймають як джерело вітаміну B9, є зареєстрованим лікарським препаратом. І в той же час її можна купити і як дієтичну добавку.

У чому різниця?

Я часто експериментую з різними добавками. Саме експериментую, бо знаю, що вони не обовʼязково дадуть розрекламований ефект. Тоді як з ліками не експериментую, і від них повинен бути лише очікуваний результат.

Зараз я приймаю один саплімент (добавку). До цього пробувала інший. У планах – третій.

З добавками така ситуація: ефект від них може бути реальним, а може бути, що ти себе вмовиш, що відчуваєш ефект, або зрозумієш, що на тебе цей саплімент взагалі ніяк не діє.

Ось наприклад, кажуть, що один дуже перспективний – покращує роботу печінки і сприяє розщепленню холестерину. Купа досліджень в науковій літературі. Але я не помітила ефекту, хоча приймаю його вже два місяці.

Але спробувала інший – джерело клітковини – і дійсно відчуваю покращення роботи кишківника.

Можливо, у першому випадку немає ефекту, бо потрібна речовина виробляється в достатній кількості в моєму організмі, а от клітковина в організмі не виробляється і я не споживала її у потрібних кількостях.

Дієтичні добавки або бади або сапліменти – вони по-різному називаються в різних країнах, але суть одна – це продукти харчування, добавки до вашого основного раціону, але важливо пам’ятати, що це не ліки.

Що про них варто знати?

По-перше, їх склад і ефективність (відповідність заявлених виробником результатів) майже не регулюються і ніким не перевіряються. Якщо ліки допускають на ринок лише після багатьох наукових досліджень, перевірки спеціальним регулюючим органом на відповідність складу і доказовість дії, то сапліментам цього не треба.

Це не значить, що всі добавки погані або неефективні, або містять крейду і цукор замість діючих речовин. Але памʼятайте, що ви їх купуєте і споживаєте на свій страх і ризик.

У США є деяке регулювання у вигляді сертифікації сапліментів двома організаціями – USP і NSF. Але така сертифікація не обовʼязкова навіть для американського ринку.

По-друге, хороші ефективні добавки стають ліками. Звідси висновок, якщо саплімент не став ліками, то він… не обовʼязкого поганий. Просто шлях від добавки до ліків непростий і довгий – фармкомпаніям треба провести купу досліджень, розробити стандартну, ефективну і безпечну технологію виробництва, узгодити всі питання з конролюючими органами.

Звідси випливає по-третє – не всі сапліменти неефективні або мало діючі. Наприклад, ті ж вітаміни в аптеках дуже часто продають як сапліменти. І якщо у вас дефіцит того чи іншого вітаміну або мікроелементу, то його прийом у вигляді баду, так само компенсує вам дефіцит, як і ліки. Але за умови, що в купленому флакончику добавки дійсно міститься той продукт, який було заявлено. Тому, обирайте відомі бренди виробників сапліментів, які мають репутацію і дорожать нею, купуйте в аптеках або на крупних спеціалізованих онлайн платформах. Ось декілька простих і дієвих порад як можна спробувати убезпечити себе від споживання фуфломіцинів.