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США у березні таємно передали Україні далекобійні Atacms – Reuters

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
США у березні таємно передали Україні далекобійні Atacms – Reuters
Atacms було включено до березневого пакету військової допомоги Україні на суму в $300 млн
фото з відкритих джерел

Байден вирішив таємно відправити далекобійні ракети, щоб зберегти елемент раптовості для України

Сполучені Штати ще у березні таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms. Вони увійшли до пакета допомоги на $300 млн, пише Reuters із посиланням на неназвані джерела.

Співрозмовник агентства стверджує, що ракети було включено до пакету військової допомоги Україні на суму в $300 млн, який президент США Джо Байден затвердив 12 березня.  Про яку саме кількість Atacms у пакеті допомоги йдеться, невідомо.

Reuters повідомляє, що Пентагон спочатку виступав проти відправлення Україні ракет великої дальності, побоюючись, що це зашкодить військовій боєздатності США. Також були побоювання, що Україна використає Atacms для нападу на цілі глибоко всередині Росії.

Використання Росією балістичних ракет далекого радіусу дії, поставлених Північною Кореєю, у грудні та січні, незважаючи на попередження США не робити цього, призвело до зміни поглядів, наголосив американський чиновник. За його словами, Байден зустрівся з командою національної безпеки у лютому та погодився відправити ракети в Україну.

Можливість зробити це з'явилася у березні – Байден затвердив надання Україні військової допомоги на суму в $300 млн. Президент США наказав  включити до цього пакету Atacms дальньої дії, але зробити це таємно, щоб зберегти елемент раптовості для України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США. 

Раніше Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.

Читайте також: $61 мільярд – наш! Конгрес схвалив допомогу Україні: хто насправді отримає ці гроші?
Теги: ракета США Україна

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