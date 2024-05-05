Війна карколомно прискорила процеси старіння

Оприлюднені результати дослідження впливу хронічного воєнного стресу на процеси старіння у жінок

Моя клієнтка молода жінка запевняє, що до початку війни ніколи не мала проблем із зайвою вагою, завжди їла інтуїтивно, нічого собі не забороняла і була стрункою. Але з початком війни через стрес набрала 8-10 кг і тепер не може їх скинути. У цій ситуації вона прямо звинувачує себе, бо використовує слова «заїдала стрес на початку війни», «важко взяти себе в руки», «треба собі заборонити». У неї насправді нормальні харчові звички і причина не в тому, що вона «заїдала стрес». Справа в тому, що війна дійсно вплинула на наш організм в цілому, а не лише на психоемоційний стан, як вважає багато хто.

У науковому журналі Ageing аnd longevity вчені Інституту геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова опублікували результати дослідження впливу хронічного воєнного стресу на процеси старіння у жінок. Зокрема, досліджувався вплив воєнного стресу на обмін речовин, нейроендокринну регуляцію, стан серцево-судинної та дихальної систем.

Вчені обстежили 91 жінку віком від 30 до 74 років, які перенесли хронічний воєнний стрес, та порівняли їх показники з 79 жінками, які були обстежені ще до початку російського вторгнення (група контролю).

Було виявлено негативні тенденції. Наприклад, якщо в групі обстежених до війни підвищений рівень глюкози спостерігався у 6%, то у «воєнній» групі підвищений рівень глюкози виявлено вже у 19% жінок. Порушення толерантності до глюкози до війни було у 10% жінок, а під час війни воно зросло до 25%.

Потім було визначено біологічний вік досліджуваних за формулою, що включала велику кількість зібраних параметрів, у тому числі гемодинаміку, серцевий ритм і метаболізм. У контрольній групі середній біологічний вік жінок становив 56,5 років, у «воєнній» групі – 64,7 років.

Далі вчені порівняли біологічний і хронологічний (паспортний) вік жінок у «воєнній» групі і в контрольній.

Виявилося, що різниця між біологічним та хронологічним (паспортним) віком у жінок до війни була дуже незначна – лише 0,02 року, а от під час війни різниця між біологічним віком і паспортним зросла до 10,8 років.

Мінус десять років і 8 місяців життя! Дослідження підтвердили те, що ми з вами бачили в дзеркалі і відчували в тілі – війна карколомно прискорила процеси старіння.

Тому не картайте себе і не звинувачуйте в тому, що не такий вигляд маєте, як хотілось би. Намагайтесь створювати умови для покращення власного метаболізму: нормально збалансовано харчуватися, притримуватись принципів «здорової або гарвардської тарілки». У кожному прийомі їжі споживайте овочі.

Старайтесь висипатись – особливо важливо лягати спати в один і той самий час і не дуже пізно, а ще за три години до сну не варто споживати нічого окрім води. Користуючись теплою погодою побільше гуляйте, бігайте, катайтесь на велосипеді, плавайте в річці або озері. Намагайтесь жити в моменті, пам’ятайте, що ми обов’язково переможемо і тому треба зберегти себе для майбутнього.