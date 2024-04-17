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ЗСУ завдали ударів по шести районах зосередження особового складу окупантів – Генштаб

Наталія Порощук
glavcom.ua
ЗСУ завдали ударів по шести районах зосередження особового складу окупантів – Генштаб
На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 11 атак
фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції ЗСУ

Триває 784-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 17 квітня.

Ворожі удари по Україні

Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Попівка, Воздвиженська Сумської області; Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Зарічне, Верхньокам’янське, Часів Яр, Спірне, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Первомайське, Соловйове, Біла Гора, Новобахмутівка, Олександропіль, Антонівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Берислав, Одрадокам’янка, Козацьке Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ворог дев'ять разів атакував позиції наших захисників в районах Тернів, Торського, Григорівки Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 19 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 11 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та двох пунктах управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу противника.

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Теги: Генштаб війна Україна росія окупанти Донеччина Луганщина Запоріжжя Херсонщина

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